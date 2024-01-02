快訊／南韓「最大在野黨」黨代表李在明遇襲！頸部遭砍血流如注

▲南韓共同民主黨黨魁李在明釜山遇襲。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓最大在野黨「共同民主黨」黨代表李在明今（2）日上午10時27分（台灣時間上午9時27分）造訪釜山加德島新機場興建預定地，慘遭一名身分不詳的男性持刀攻擊左側頸部，當場血流如注、倒臥在地，至於兇嫌則當場被逮捕。

根據《韓聯社》、《News1》、《朝鮮日報》，共同民主黨近期面臨分裂，前黨代表兼前國務總理李洛淵很有可能退黨、另創新黨，李在明因此就此議題接受現場記者提問，並談到認為應該要持續推動釜山新機場的興建，此刻一名50至60多歲的男性頭上戴寫著「我是李在明」的紙王冠，接近李在明。

該名男性要求李在明簽名，然而此時他卻突然抽出約30公分長、疑似刀具的物品、劃向李在明左側頸部，造成李在明頸部血流如注，鮮紅的血液染遍衣衫，傷口長達數公分。

事發20分鐘後，救護車於上午10時47分抵達現場，將李在明緊急送往釜山大學附設醫院。雖然目前李在明尚未失去意識，但出血仍在持續當中。

據悉，李在明原訂2日上午11時30分造訪南韓前總統文在寅位於慶尚南道梁山市的宅邸，尋求修補黨內裂痕的機會。