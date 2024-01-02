　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

能登機場跑道被震裂「驚見10公尺長裂縫」　緊急關閉至4日

▲▼日本石川縣能登1日強震，輪島道路和房屋倒塌。（圖／路透）

▲日本石川縣能登發生強震，圖為輪島地區道路破裂、房屋倒塌的情況。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

日本石川縣能登1日下午發生規模7.6強震，引發火災、斷電與房屋倒塌等災情，目前累計至少13死。國土交通省宣布，能登機場跑道上發現至少4、5處深約10公分、長度10公尺以上的裂縫，緊急關閉至4日。

根據NHK、TBS、共同社等報導，日本國土交通省宣布，由於受到強震影響，能登機場設備受損，跑道與航廈無法使用，包括跑道多個10多公尺長裂縫，因此即刻起關閉至4日。

由於能登機場設施受損，除了約160人疏散之外，4個航班全數取消。此外，全日本2日至少有9個航班被取消，包括往返石川縣、新潟縣、山形縣，以及東京與大阪的航班。

ET快訊
張誌家心肌梗塞猝逝　醫：「3類人」高危
頻問「是真的嗎？」　張誌家前岳父吃驚：他壯得跟牛一樣
總統大選「8家封關民調」總整理！　藍綠白走勢一次看
張誌家曾PO文怨「後腦兩側痛」！　3個月後猝逝
地震前6天他發文「一周內有7級地震」　全場驚：未來人？
張誌家「心肌梗塞」猝逝！10大恐怖症狀曝　醫：年輕人小心
快訊／前晚才跟前妻通話！　友人驚見張誌家「蜷曲沙發亡」
楊丞琳被消失！　四川衛視新年晚會「慘遭除名」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本石川強震交通大亂！新幹線特級列車停駛　機場跑道毀航班停飛

日本19醫院斷水斷電！無法使用氧氣設備　手術、洗腎全暫停

老婆上班被欺負　男暴怒衝店內把同事頭塞進「400度高溫油鍋」

石川地震疑「地下水」釀災　日專家：上升導致斷層滑動

不斷更新／日本7.6強震增至24死　石川輪島市「往西位移1.3m」

石川強震災民「慘遭活埋」！　社群發文急喊：快救我妻子

日本石川縣今早又震「規模5.6」！　專家警告：一周內小心餘震

快訊／日7.6地震後劇烈地殼變動！　石川輪島市「往西位移1.3m」

2024年「首場重要選舉」　美媒關注台灣總統大選

以色列司改限制最高法院權力　最高法院裁定推翻

羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

天后來了！蔡依林全開麥唱跳　18分鐘連8首看超過癮!!!

Jessi繼GAN後　粉絲再教「COW腰」XD

高雄跨年「原子筆哥」到案了　強調沒帶違禁品：當時要拿筆

日本7.6強震！台灣團原機折返　觀光署：尚未有國人傷亡受困

大象體操跨年唱一半突「有人拿刀」！　爆粗口離開舞台...網怒「引起恐慌」

趙少康狂問蕭美琴問題！　吳欣盈：請不要把我當空氣

日本石川強震交通大亂！新幹線特級列車停駛　機場跑道毀航班停飛

日本19醫院斷水斷電！無法使用氧氣設備　手術、洗腎全暫停

老婆上班被欺負　男暴怒衝店內把同事頭塞進「400度高溫油鍋」

石川地震疑「地下水」釀災　日專家：上升導致斷層滑動

不斷更新／日本7.6強震增至24死　石川輪島市「往西位移1.3m」

石川強震災民「慘遭活埋」！　社群發文急喊：快救我妻子

日本石川縣今早又震「規模5.6」！　專家警告：一周內小心餘震

快訊／日7.6地震後劇烈地殼變動！　石川輪島市「往西位移1.3m」

2024年「首場重要選舉」　美媒關注台灣總統大選

以色列司改限制最高法院權力　最高法院裁定推翻

限時6天！超商「咖啡飲品組合優惠」來了　喝美式配霜淇淋只要65元

選前10天催票計畫曝光　「賴蕭配」將辦21場大型造勢

平均分紅近3.2萬元！　勞退基金前11月獲利6067億元

荷蘭吊銷部分許可證　擋ASML向中國客戶出口

賴佩霞退選2個月「近況曝光」！　女兒謝沛恩曬照背後緊抱洋男友

屏東新園農舍暗夜火警　住宅警報器狂響...助屋主全家逃生

日本石川強震交通大亂！新幹線特級列車停駛　機場跑道毀航班停飛

張誌家風光結婚　松坂大輔與當年監督伊東勤都來台

2024年「和平統一、反台獨」　宋濤：牢牢把握兩岸關係主導主動權

賴清德當立委曾施壓關說？　邱毅曝「略有所聞」：我近日會採取行動

哈士奇衝向比7雙指下巴放錯洞 秒變換位置笑噴網：害我看87次

國際熱門新聞

強震1小時「海嘯猛衝」35秒　他回家看傻

日本地震誤報　氣象廳道歉

不斷更新／7.6強震路斷、活埋最新災情

海嘯沖上新潟　海水撞擊汽車影片曝光

火海吞社區！命名令和6年能登半島地震

恐怖聲音！7.6強震瞬間台網看呆

地震前兆？日本多地2天前突現大量烏鴉

即／韓民主黨黨魁李在明遇襲！頸部遭砍

日本強震後　新潟核電廠乏燃料水溢出

快訊／日本7.6大地震增至5死！　重災區LIVE畫面曝光

日本7.6強震多人遭埋　受困居民湧社群求救

即／京都發布海嘯警報　震後3小時抵達

強震釀土壤液化？他上班目睹地面詭異浮動

日本大地震「海上驚見漩渦」畫面曝光

更多熱門

相關新聞

睹日本車站實況「要我們全部蹲下」！

睹日本車站實況「要我們全部蹲下」！

前主播洪藜恩近期飛往日本京都旅遊，期間卻遇上當地發生7級強震，她原本要搭乘的新幹線因此延誤2小時，她還收到餘震警報，並且目睹車站現場的狀況：「他們要我們全部都蹲下。」

即／韓民主黨黨魁李在明遇襲！頸部遭砍

即／韓民主黨黨魁李在明遇襲！頸部遭砍

石川7.6地震累計13死！　海嘯警報宣布解除

石川7.6地震累計13死！　海嘯警報宣布解除

強震前2白光劃破天際　網：隕石墜地釀災？

強震前2白光劃破天際　網：隕石墜地釀災？

日7.6強震　重災區「災後駭人景象」曝

日7.6強震　重災區「災後駭人景象」曝

關鍵字：

日韓要聞石川縣地震強震機場跑道

讀者迴響

熱門新聞

張誌家驚傳過世　享年43歲

即／前職棒球星張誌家驚傳猝逝！老母今晨慟接噩耗

強震1小時「海嘯猛衝」35秒　他回家看傻

張誌家在中國教高爾夫球　睡夢中叫不起來

日本地震誤報　氣象廳道歉

張誌家帶家人深圳跨年！疑心肌梗塞猝逝　哥哥回應了

不斷更新／7.6強震路斷、活埋最新災情

海嘯沖上新潟　海水撞擊汽車影片曝光

五月天阿信突丟麥飆粗口：他X的！　爆2週前「臭幹爛譙」不忍了

高一弟「跨年夜狂尻」尿都血！嚇傻衝急診　醫：整個塞住

20歲百萬女網紅車禍墜河亡！車窗鎖死溺斃

強度挑戰冷氣團！明晨急凍「探11度」　還有2波變天接力

桃園韓團現場太強「網友狂問他們是誰」

沒有天蠍！5星座才是「真正愛記仇」狠人　千萬別惹

火海吞社區！命名令和6年能登半島地震

更多

最夯影音

更多
羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻

羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻
Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

天后來了！蔡依林全開麥唱跳　18分鐘連8首看超過癮!!!

天后來了！蔡依林全開麥唱跳　18分鐘連8首看超過癮!!!

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面