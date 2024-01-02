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日本7.6強震空拍照曝！朝市通大火「燒毀逾百建築」　碼頭船隻傾覆

記者葉睿涵／綜合報導

日本能登半島1月1日爆發規模7.6強震，位於輪島市中心的河合町發生震度6級以上的劇烈搖晃，著名早市「朝市通」也爆發火災，至今已摧毀當地100多棟商店與住宅。NHK在2日派出直升機拍攝災區景象，發現當地的火勢還未被完全撲滅，而珠洲市的碼頭也有不少船隻也傾覆。

在火災爆發14個小時後，消防當局仍在朝市通一帶持續進行滅火工作，而NHK派出的直升機在當地清晨6時50分拍到，朝市通各地堆滿了瓦礫與木材，不少地方現在還冒著火花，大片區域被濃濃白煙所覆蓋。

從現場畫面可見，朝市通如今放眼望去已是一片滿目倉夷，周圍的建築不是被大火燒毀，就是在強震與大火中夷為平地。一棟約有7層樓高的水泥建築直接側向倒塌，消防部門也透露，河合町老字號「輪島漆器公司」的大樓發生倒塌，目前正在調查中。

另外，NHK在同樣發生震度6級以上的珠洲市，也拍到了不少建築倒塌、寺廟和墳墓被毀、學校出現裂縫、地下水滲出的景象，就連停泊在碼頭邊的船隻也有多艘在強震中傾覆，沿岸隨處可見散落一地的捕魚工具與被沖上岸的船隻。

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