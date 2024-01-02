　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本7.6強震影片曝！　整排消防車奔赴重災區

記者張靖榕／綜合報導

日本石川縣能登1日下午4時許發生規模7.6大地震，截至今晨5時已增至6人死亡。許多地震當下令人驚駭的影片、照片紛紛出現在網路上，其中一段被廣為流傳的影片，是路邊人行道的地磚劇烈起伏，宛如「大地在呼吸」，路面則已出現明顯的大裂縫，另外還有多段高速公路上的畫面，顯示外地多輛消防車正在前往重災區的路上。

石川縣證實目前累計6人死亡，死者年齡為10多歲至90多歲之間。石川除了一條當地早市攤販聚集的社區被大火吞噬，還有至少有3.3萬戶停電，超過50棟房屋倒塌。

▲日本石川縣地震，消防隊整排車輛高速開往能登馳援。（圖／翻攝X）

▲日本石川縣地震，消防隊整排車輛高速開往能登馳援。（圖／翻攝X）

社群網站上本次地震相關影片大量流傳，一名駕駛在地震發生時停在路邊，用手機錄下不尋常的畫面，可見車輛行駛的柏油路面已出現幾條裂縫，而在一處道路交會處旁的人行道上，竟然可見地磚不斷隆起、回復之後又隆起，彷彿大地在呼吸。

另外幾段影片可以看到，昨（1日）主震發生過後數小時內，數十輛消防車在夜色裡前行，一整排紅色警示燈直奔能登而去。日本網友紛紛在影片底下留言，「消防隊加油」、「注意安全」；還有一名網友表示，景象讓他想起311東日本大地震時的高速公路也是相同情況。

ET快訊
地震前兆？日本多地2天前「上萬烏鴉詭異聚集」　籠罩天際整片黑
日7.6強震NHK女主播急吼「快逃」爆紅！網哭道謝：英雄　超
恐怖聲音！日本7.6強震瞬間「10秒碰撞聲」　台網看呆：瞬間
20歲百萬女網紅車禍墜河亡！開玩笑「睡海裡」真溺斃
跨年後好多人生病！幾乎都發燒　醫：疫情升溫
直擊吳東諺領錢「快閃進旅館」！　白家綺同天PO文：是全家人活

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／日本7.6強震遇-1°C低溫　輪島市增至7死

日本7.6強震空拍照曝！朝市通大火「燒毀逾百建築」　碼頭船隻傾覆

不斷更新／日本7.6強震增至6死　未來1周恐再爆大地震

英吉利海峽偷渡問題未解　2023年近3萬移民赴英國

日本7.6強震影片曝！　整排消防車奔赴重災區

快訊／日本7.6強震「1名青少年遇難」　增至6人死亡

快訊／日本7.6大地震增至5死！　重災區LIVE畫面曝光

日本「未來1周恐再發生大地震」　氣象廳警告：3天內機會最大

日本石川縣7.6強震已4死　拜登：美國隨時準備提供援助

洛杉磯近海規模4.1淺層地震　居民睡夢中驚醒

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

天后來了！蔡依林全開麥唱跳　18分鐘連8首看超過癮!!!

Jessi繼GAN後　粉絲再教「COW腰」XD

高雄跨年「原子筆哥」到案了　強調沒帶違禁品：當時要拿筆

大象體操跨年唱一半突「有人拿刀」！　爆粗口離開舞台...網怒「引起恐慌」

日本7.6強震！台灣團原機折返　觀光署：尚未有國人傷亡受困

日本石川7.6強震「地面裂開」 第1波海嘯已到！當局籲避難

快訊／日本7.6強震遇-1°C低溫　輪島市增至7死

日本7.6強震空拍照曝！朝市通大火「燒毀逾百建築」　碼頭船隻傾覆

不斷更新／日本7.6強震增至6死　未來1周恐再爆大地震

英吉利海峽偷渡問題未解　2023年近3萬移民赴英國

日本7.6強震影片曝！　整排消防車奔赴重災區

快訊／日本7.6強震「1名青少年遇難」　增至6人死亡

快訊／日本7.6大地震增至5死！　重災區LIVE畫面曝光

日本「未來1周恐再發生大地震」　氣象廳警告：3天內機會最大

日本石川縣7.6強震已4死　拜登：美國隨時準備提供援助

洛杉磯近海規模4.1淺層地震　居民睡夢中驚醒

騎士家門口酒駕被抓　警「盤查程序不合法」改判無罪

快訊／日本7.6強震遇-1°C低溫　輪島市增至7死

老廟創新！石觀音甘泉寺智慧型光明燈啟用　快速上燈馬上保佑

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」紫爆大回堵

日本7.6強震空拍照曝！朝市通大火「燒毀逾百建築」　碼頭船隻傾覆

藍軍全國串連路口拜票　桃園57重要路口爭取選民挺「候康配」

南投縣元旦起飲料店禁用一次用塑膠杯　估計一年減量1700萬個

寶成、大同共治終結　「主機板教父」蔣東濬重掌精英內幕

日強震NHK女主播急吼「快逃別忘311」！超強經歷曝光　網哭道謝：英雄

桃園市大園區113年元旦升旗　余誌松：致力打造共融「新」家園

店員顧客打群架影片曝！　餐廳驚現「神力女超人」嗨翻全場

國際熱門新聞

強震1小時「海嘯猛衝」35秒　他回家看傻

日本地震誤報　氣象廳道歉

海嘯沖上新潟　海水撞擊汽車影片曝光

不斷更新／7.6強震路斷、活埋最新災情

火海吞社區！命名令和6年能登半島地震

日本強震後　新潟核電廠乏燃料水溢出

恐怖聲音！7.6強震瞬間台網看呆

快訊／日本7.6大地震增至5死！　重災區LIVE畫面曝光

地震前兆？日本多地2天前突現大量烏鴉

即／京都發布海嘯警報　震後3小時抵達

強震釀土壤液化？他上班目睹地面詭異浮動

輪島7樓建築倒　災前對比照曝光

日本大地震「海上驚見漩渦」畫面曝光

日本7.6強震多人遭埋　受困居民湧社群求救

更多熱門

相關新聞

快訊／日本7.6強震「1名青少年遇難」　增至6人死亡

快訊／日本7.6強震「1名青少年遇難」　增至6人死亡

日本石川縣能登1日下午4時許發生規模7.6大地震，今（2日）晨最新消息指出，截至清晨5點，死亡人數增至6人，包括輪島市一名10多歲的青少年，由於建築物倒塌，他被壓在底下逃生不及身亡。另有5名死者，年紀最大者為90多歲。

快訊／日本7.6大地震增至5死！　重災區LIVE畫面曝光

快訊／日本7.6大地震增至5死！　重災區LIVE畫面曝光

日本氣象廳警告：「未來1周恐再發生大地震」

日本氣象廳警告：「未來1周恐再發生大地震」

日本石川縣7.6強震已4死　拜登允諾提供援助

日本石川縣7.6強震已4死　拜登允諾提供援助

洛杉磯近海規模4.1淺層地震　居民睡夢中驚醒

洛杉磯近海規模4.1淺層地震　居民睡夢中驚醒

關鍵字：

日本地震石川縣能登日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

強震1小時「海嘯猛衝」35秒　他回家看傻

日本地震誤報　氣象廳道歉

海嘯沖上新潟　海水撞擊汽車影片曝光

不斷更新／7.6強震路斷、活埋最新災情

高一弟「跨年夜狂尻」尿都血！嚇傻衝急診　醫：整個塞住

五月天阿信突丟麥飆粗口：他X的！　爆2週前「臭幹爛譙」不忍了

桃園韓團現場太強「網友狂問他們是誰」

火海吞社區！命名令和6年能登半島地震

強度挑戰冷氣團！明晨急凍「探11度」　還有2波變天接力

快訊／車停國道　駕駛一早離奇墜橋OHCA

日本強震後　新潟核電廠乏燃料水溢出

恐怖聲音！7.6強震瞬間台網看呆

冷戰太久就會分手三大星座！

高雄「原子筆哥」找到了：不知鬧這麼大

快訊／日本7.6大地震增至5死！　重災區LIVE畫面曝光

更多

最夯影音

更多
Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD
金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻

羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

天后來了！蔡依林全開麥唱跳　18分鐘連8首看超過癮!!!

天后來了！蔡依林全開麥唱跳　18分鐘連8首看超過癮!!!

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面