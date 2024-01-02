不斷更新／日本7.6強震增至13死　解除所有海嘯警報

▲日本1日爆發規模7.6強震。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

日本石川縣能登1月1日爆發規模7.6強震，引發最大震度7級的強烈搖晃與海嘯。截至目前為止，大地震不僅造成了嚴重火患、多處房屋倒塌與斷電，日本當局也證實，至少有6人在這起災難中死亡，另外還有6起活埋事故。以下為《ETtoday新聞雲》整理的最新災情。

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石川7.6地震累計13死！ 日本宣布解除所有海嘯警報

根據《北陸放送》報導，因地震死亡人數累計達13人。稍早氣象廳則宣布解除所有地區的海嘯警報與海嘯注意報。

7.6強震災情嚴重！ 日本取消皇居新年公眾參拜活動

有鑑於這場「令和6年能登半島地震」的災情嚴重，日本宮內廳宣布取消原定於2日舉行的皇居新年公眾參拜活動。

日本7.6強震遇-1°C低溫 輪島市增至8死

最新消息指出，石川強震的死亡人數仍在持續上升，光是輪島市立醫院罹難者人數就增至8人，另外還有約33名傷者正在醫院接受治療。

日本7.6強震「1名青少年遇難」 增至6人死亡

最新消息指出，截至2日清晨5點，石川強震的死亡人數已增至6人，包括輪島市一名10多歲的青少年，由於建築物倒塌，他被壓在底下逃生不及身亡。另有5名死者，年紀最大者為90多歲。

日本「未來1周恐再發生大地震」 氣象廳警告：3天內機會最大

日本氣象廳目前已將大津波警報（大海嘯警報）降級至津波注意報（海嘯注意警報），但同時也要求居民隨時提高警覺，未來一周內「類似的大地震」可能會再發生，尤其接下來2至3天是最有可能發生的時間範圍。

日本石川縣7.6強震已4死 拜登：美國隨時準備提供援助

日本受強震侵襲並引發海嘯而導致災損後，美國總統拜登（Joe Biden）允諾向日本提供援助，並發布聲明指出，「我的政府正聯繫日本官員，美國隨時準備為日本人民提供任何必要的援助。」