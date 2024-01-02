快訊／日本7.6強震「1名青少年遇難」　增至6人死亡

▲日本規模7.6強震，石川縣輪島市路牌倒塌。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合外電報導

日本石川縣能登1日下午4時許發生規模7.6大地震，今（2日）晨最新消息指出，截至清晨5點，死亡人數增至6人，包括輪島市一名10多歲的青少年，由於建築物倒塌，他被壓在底下逃生不及身亡。另有5名死者，年紀最大者為90多歲。

綜合日媒報導，目前6名死者分別為七尾市2名50多歲的男女、羽咋市有一名70多歲的男子、志賀町一名90多歲的男子，以及輪島市一名年僅10多歲的男子，還有一人年齡性別有待進一步消息。

JR西日本表示地震發生後，北陸新幹線長野站至金澤站1日全面停駛，且2日中午12點以前也停止行駛。受此影響，富山站和金澤站之間仍有4列列車停在鐵道上，1日至少有1400名旅客被迫滯留在車內。

JR西日本針對鐵路進行檢查，目標於今天下午恢復營運。能登鐵路今天則是全天停駛，目前尚無恢復營運的計畫；IR石川鐵道則在檢查設備後再決定是否運作；北陸鐵道目前取消石川線、淺野川線以及縣內所有巴士服務。

另外，能登機場跑道也出現裂縫，今起所有往返羽田機場的航班已取消。今天上午小松機場取消了2班飛往羽田的航班和兩班飛往福岡的航班。

能登半島的里山街道因一連串道路塌方已封閉交通，連接能登半島和石川縣七尾市能登島的兩座橋樑－能登島大橋和雙橋也禁止通行。