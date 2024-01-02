日本「未來1周恐再發生大地震」　氣象廳警告：3天內機會最大

▲日本能登7.6地震，輪島市社區陷火海。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合外電報導

日本石川縣能登1日下午4時許發生規模7.6大地震，帶來最大震度7級的強烈搖晃，震源深度僅10公里，屬於極淺層地震。日本氣象廳雖然已將大津波警報（大海嘯警報）降級至津波注意報（海嘯注意警報），但同時也要求居民隨時提高警覺，未來一周內「類似的大地震」可能會再發生，尤其接下來2至3天是最有可能發生的時間範圍。

日本氣象廳官員在地震後指出，沿海與沿河川居民應撤離至安全地區，因為海嘯會重複襲擊。他警告餘震強烈的地區，發生山體滑坡或是房屋倒塌的風險更高，希望居民對接下來的餘震活動以及天氣多加留意。

▲富山縣輪島市一棟建築物倒塌。（圖／達志影像／美聯社）



此外，該官員也警告，未來一周內類似震度達到7級的地震有可能會再度發生，尤其接下來2至3天機率最高。內閣官方長官林芳正表示，核電廠並未偵測到任何毀損。

日本元旦當天發生地震，石川縣為重災區，社區遭大火吞噬，至少3.3萬戶停電，超過50棟房屋倒塌，目前已知至少4人死亡。日本氣象廳指出，在規模7.6地震發生後，觀測到了約100次的震動。

日本首相岸田文雄1日表示重災區道路已被切斷，難以派遣自衛隊前往救援，但受困居民理應被盡快救出，因為房屋隨時有倒塌可能。他說已經下令當局急送救援物資前往災區，包括水、食物、毛毯、煤油、汽油和燃油等必需品，尤其現在正值冬季。