石川震後像災難電影！目擊醫：路像豆腐裂開　自衛隊派千人搶救

▲石川縣穴水町因山崩和道路塌陷，國道249線無法通行。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

日本石川縣能登地方1日下午4時10分發生規模7.6強震，石川縣七尾市道路像是豆腐一般，出現深深裂縫。日本自衛隊派遣1000人前往當地救災，另有8500人待命。總務省消防廳出動約1700名消防員赴石川縣。

「朝日新聞」記者實地觀察，發現通往七尾市的國道249號道路隆起、路面凹凸不平，地面出現深深的裂縫，裂縫沿著道路中央線一路延伸，長度至少50公尺，隆起高度至少30公分，許多汽車受困。

49歲醫師島啟介回七尾市的岳父母家過節，行駛在國道時踫上地震。他表示，當時車身劇烈晃動，「突然10公尺前方的道路就像豆腐一樣裂開了，就像是電影裡的場景」。

他的車上載有妻子、3歲孩子和岳母，他把車子停在路邊，獨自走路30分鐘去購買食物，途中看到許多倒塌的建築物。便利商店的燈已熄滅，商品散落一地，沿途的警察局裡擠滿避難民眾。

▼石川縣輪島市路牌倒塌。（圖／達志影像／美聯社）



防衛大臣木原稔晚間宣布，為因應能登地區震度7地震，預定派遣1000名自衛隊員前往救災，目前部分人員已前往石川縣珠洲市和輪島市協助救災。

此外，自衛隊派出20架飛機在災區周邊收集訊息，陸上自衛隊中部區約有8500人正在待命，隨時準備出動。

▼日本石川7.6強震，富山縣輪島市一棟建築物倒塌，疑似有民眾受困。（圖／達志影像／美聯社）



總務省消防廳則表示，為因應強震，包括新瀉縣、富山縣、福井縣、愛知縣、岐阜縣、大阪府、京都府、奈良縣等8個府縣派出約1700名消防員，組成應對大規模災害的「緊急消防援助隊」，前往石川縣救助。

日本石川縣能登地方1日下午4時10分左右發生推估規模7.6強震。日本氣象廳表示，石川縣強震帶來最大震度7級劇烈搖晃，接下來2天到3天仍可能出現震度7級左右的強震，呼籲民眾留意建築物倒塌及土石崩塌等可能危險。

▼日本石川縣輪島道路斷裂和房屋倒塌。（圖／路透）

