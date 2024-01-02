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不是快轉！7.6強震「海嘯猛衝」他家門口35秒　男子逃難返回看傻

記者許力方／綜合報導

日本元旦下午4時發生7.6能登半島地震，造成石川縣災情嚴重，有一名男子向媒體投稿，稱地震後約1小時，他在震央附近的志賀町監視器畫面拍攝到「海嘯抵達」，原本平靜的水面突然一波波巨浪打入，短短35秒引起網友討論，驚呼「這不是快轉吧？」

網友1日將影片曝光，《日本放送協會》（NHK）報導，男子從固定在港口附近房屋上的監視器擷取影片，短短35秒的影片中，可見海嘯一波波從外衝來，下午5時40分，原本平靜的水面掀起波浪，猛打上岸，造成停泊的小船劇烈晃動。

▲▼日本石川7.6強震，石川縣穴水町因山崩和道路塌陷，國道249線無法通行。（圖／達志影像／美聯社）

▲石川縣災情嚴重，道路斷裂、房屋倒他。（圖／達志影像／美聯社，下同）

男子稱，他住的地方附近長輩較多，在強震後立即撤離該處，前往地勢較高的地方，後來返回檢查家中固定監視器時，發現了海嘯的畫面，他們都很擔心供水被切斷。

影片在X平台引發熱烈討論，許多網友感嘆「311大地震的恐懼又浮現到我腦海裡」、「這不是快轉吧？」、「好可怕」。

▲▼日本石川7.6強震，石川縣輪島市路牌倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
7.6強震輪島7層樓建築倒塌！壓扁隔壁3樓民宅

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