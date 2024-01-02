不是快轉！7.6強震「海嘯猛衝」他家門口35秒　男子逃難返回看傻

1日午後5時40分ごろ石川県志賀町で撮影された映像です。— NHKニュース (@nhk_news) January 1, 2024
映像を投稿した男性は地震発生直後から高台に避難していましたが、その後、自宅の固定カメラを確認したところ、津波の映像が映っていたということです。https://t.co/XQUWg7IhiD#nhk_video pic.twitter.com/ErqQN3sXGQ
記者許力方／綜合報導
日本元旦下午4時發生7.6能登半島地震，造成石川縣災情嚴重，有一名男子向媒體投稿，稱地震後約1小時，他在震央附近的志賀町監視器畫面拍攝到「海嘯抵達」，原本平靜的水面突然一波波巨浪打入，短短35秒引起網友討論，驚呼「這不是快轉吧？」
網友1日將影片曝光，《日本放送協會》（NHK）報導，男子從固定在港口附近房屋上的監視器擷取影片，短短35秒的影片中，可見海嘯一波波從外衝來，下午5時40分，原本平靜的水面掀起波浪，猛打上岸，造成停泊的小船劇烈晃動。
▲石川縣災情嚴重，道路斷裂、房屋倒他。（圖／達志影像／美聯社，下同）
男子稱，他住的地方附近長輩較多，在強震後立即撤離該處，前往地勢較高的地方，後來返回檢查家中固定監視器時，發現了海嘯的畫面，他們都很擔心供水被切斷。
影片在X平台引發熱烈討論，許多網友感嘆「311大地震的恐懼又浮現到我腦海裡」、「這不是快轉吧？」、「好可怕」。
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