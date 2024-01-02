日本輪島市震後「像被導彈炸」　只有3輛水車能滅火…消防揭原因

▲石川縣輪島市一處地區陷入火海。（圖／達志／美聯社）



圖文／CTWANT

日本「令和6年能登半島地震」災情持續擴大，最新空拍照顯示，震央石川縣的輪島市一處地區陷入滔天火海，且因當地多為木造古屋，傳出火勢被撲滅後不斷復燃，更危急的是，由於大量道路中斷難以行駛，目前只有3輛消防車能深入火場救援。

多家外媒震後均派出直升機趕赴現場，其中《讀賣新聞》所屬直升機1日晚間飛抵輪島市沿海處上空時，赫見住宅區約有數十平方公尺範圍陷入火海，且即使在夜色的空中，也能清楚看見空氣裡瀰漫著灰色煙霧，與不斷竄出的黑色濃煙。而不知該放心還是要憂慮，儘管許多建築被燒到只剩骨架，但在上空沒見到任何災民身影。

▲輪島市發生大規模火災。（圖／達志／美聯社）



一名在山岸町輪島醫院的40歲災民告訴《產經新聞》，火勢距離醫院僅有2公里，因此能看見「像被導彈炸過」一樣的河合町地區，並指河合町的古屋群因為木製材質、餘震持續，火勢難以撲滅又死灰復燃，與表示「不斷聽到建築倒塌聲音」與聽到消防車被餘震震倒傳聞，但他無法證實傳言真偽。

▲多棟建築被燒到剩骨架。（圖／達志／美聯社）



《日本新聞網》（NNN）則引述輪島消防局說法，證實河合町發生大規模火災，消防員截至晚間7點半仍在搶救，但仍無法釐清包含受災人數在內等詳細數字。報導也指，由於多處路面坍塌、中斷或縫隙過大，儘管消防人力充足，卻只有3輛消防車能深入火場救災。

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