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日本7.6強震多人遭活埋　受困居民湧社群求救「拜託救救我！」

▲▼日本石川縣輪島發生地震，道路斷裂和房屋倒塌。（圖／路透）

▲日本石川縣輪島發生地震，道路斷裂和房屋倒塌，造成多人遭活埋。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

日本石川縣元旦發生規模7.6強震，各地紛紛出現房屋倒塌、火災、路面坍方等災情，甚至有民眾受困廢墟，目前傳出超過50棟房屋倒塌，至少6起活埋事故，有不少受困民眾甚至透過社群媒體發布求救訊息，目前當局仍在積極搶救當中。

綜合日媒報導，據統計，截至2日凌晨0時，能登7.6強震造成七尾2人死亡、志賀1人死亡；輪島市接獲至少50棟房屋倒塌的事故。另外，穴水町當局表示，有至少9間房屋被毀，並有一名男子昏迷不醒，情況危急，另外有至少4人被困在瓦礫堆，正在搶救中。

▲▼日本石川7.6強震，石川縣穴水町部分房屋被毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲石川縣穴水町部分房屋被毀。（圖／達志影像／美聯社）

石川縣羽咋警察署1日晚間10時許表示，志賀町發現一名老人被倒塌的房屋壓死。另一起房屋倒塌事件中也造成一人受傷，日本警察廳晚間10時許也發布消息，石川縣七尾市有2人心肺功能停止命危，疑似受地震影響。

事實上，地震發生後，不少受災民眾就湧入社群平台發文求救，有網友在當地時間下午5點20分時指稱，自己的妻子遭到活埋，且腿被瓦礫卡住「請盡快救我妻子」。而類似的貼文在下午 5 點後大量出現在X（舊稱推特）上，其中多數是由受災最嚴重的石川縣居民所發布，包括將地址標記在「輪島市橫地町 1-14-1」、「珠洲市大谷5-23-2」的網友就稱「我被活埋了，拜託請人協助」、「我的祖母家倒塌，她還在屋裡，拜託救救她」等。

日本氣象廳指出，這是自1885年來，能登最大的一次地震，也是自2018年9月6日北海道6.7地震以來，日本首次觀測到7級地震，正式命名為「令和6年能登半島地震」，由於震源深度很淺，最大震度落在石川縣志賀有7級強烈震動，新潟、長岡、岐阜、富山、福井、長野甚至東京、北海道、九州都能感覺到搖晃，涵蓋大半個日本。

ET快訊
7.6強震輪島7層樓建築倒塌！壓扁隔壁3樓民宅

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