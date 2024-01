馬士基貨輪遇襲後　伊朗軍艦「艾布士號」進入紅海

▲馬士基貨櫃船日前經紅海遭葉門叛軍襲擊,美國海軍伯克級神盾驅逐艦「格雷夫利號」護航。(圖/翻攝自美國中央司令部)



文/中央社

伊朗半官方通訊社塔斯尼姆社1日報導,伊朗軍艦艾布士號已經進入紅海。時值以色列與哈瑪斯開戰後,與伊朗有關聯的武裝勢力攻擊航行紅海船隻,使得這個關鍵航道緊張升溫。

路透社報導,伊朗支持的葉門激進團體「青年運動」(Houthis)12月30和31日用飛彈和小艇攻擊紅海上一艘航運業巨擘馬士基集團(Maersk)的貨櫃船。馬士基因此將旗下所有通過紅海的航運暫停48小時。

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯(Hamas)2023年10月7日開戰後,青年運動11月起便不斷攻擊紅海船隻,以展現對哈瑪斯的支持。

有鑑於此,許多大型海運商已繞道更遠、成本更高的南非好望角(Cape of Good Hope),而非通過埃及的蘇伊士運河(Suez Canal)航經紅海。約12%的全球貿易原本通過蘇伊士運河運送。

塔斯尼姆社(Tasnim)並未提供有關阿爾萬德級(Alvand)巡防艦艾布士號(Alborz)任務的細節,僅表示自2009年以來伊朗艦艇持續在開放水域進行操作,以確保航道安全、打擊海盜和執行其他任務。

報導還說,艾布士號是從葉門旁的曼德海峽(Bab al-Mandab Strait)進入紅海,但未說明何時。

