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強震狂晃「地面變波浪」！人行道詭異浮動畫面曝　泥水淹沒道路

記者閔文昱／綜合報導

日本石川縣元旦發生規模7.6強震，各地紛紛出現房屋倒塌、火災、路面坍方等災情，也有越來越多地震發生當下畫面曝光。一名正要去上班的民眾就拍下，在地震發生時，除了四周開始劇烈搖晃，眼前的磚頭人行道還出現波浪式浮動，疑似是土壤液化。

有日本網友在X（舊稱推特）PO出影片，表示當時他正要去上夜班，突然感覺到一陣劇烈搖晃，並目睹眼前路面受擠壓後開始浮動。根據影片，只見原本堅硬的磚頭人行道，在地震當下卻出現波浪式浮動，疑似是地震造成液化的結果。另外在新潟市中央區，也傳出許多住宅社區的道路被泥水淹沒，同樣也可能是地震造成液化，地下管線發生破裂的結果。

▲有民眾在地震發生當下直擊，人行道的磚頭出現波浪式浮動。（圖／翻攝自X）

▲有民眾在地震發生當下直擊，人行道的磚頭出現波浪式浮動。（圖／翻攝自X）

據了解，土壤液化是指「砂質土壤」結合「高地下水位」，碰上一定強度的地震搖晃，將導致類似砂質顆粒浮在水中象，使砂質土壤失去承載建築物重量的力量，造成建築物下陷或傾斜。

不過，大地工程技師公會表示，土壤液化雖讓房屋沉陷，卻具「吸震作用」，相較於立即性的破壞，由於發生過程較緩慢，反而會有有足夠的時間讓民眾逃生。

▲▼日本石川7.6強震，富山縣輪島市一棟建築物倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本石川7.6強震，輪島市房屋倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

日本氣象廳指出，這是自1885年來，能登最大的一次地震，也是自2018年9月6日北海道6.7地震以來，日本首次觀測到7級地震，正式命名為「令和6年能登半島地震」，由於震源深度很淺，最大震度落在石川縣志賀有7級強烈震動，新潟、長岡、岐阜、富山、福井、長野甚至東京、北海道、九州都能感覺到搖晃，涵蓋大半個日本。

ET快訊
7.6強震輪島7層樓建築倒塌！壓扁隔壁3樓民宅

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