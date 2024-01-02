7.6強震輪島7層樓建築倒塌！壓扁隔壁3樓民宅　災前對比照片曝光

記者趙蔡州／綜合報導

日本石川縣1日下午4點多發生規模7.6強震，造成石川縣輪島市至少有超過30間房屋倒塌、一整排的社區民宅陷入火海，甚至有一棟7層樓建築物從底部倒塌，當場把隔壁較矮的建築物壓扁。

▲輪島市一棟7層樓建築物被地震震倒。（圖／達志影像／美聯社）

▲7層樓建築倒塌後，把隔壁建築壓扁。（圖／翻攝自google地圖）

根據日本讀賣新聞報導，輪島消防署表示，地震發生後，河井町有一間漆器公司大樓倒塌，倒塌時壓垮了隔壁另一棟建築物，疑有2人不及逃生受困在瓦礫堆下。

根據Google地圖可以看見，倒塌的大樓原本有7層樓高，隔壁被壓垮的建築則只有3樓高。

由於輪島市建物倒塌不及逃生的通報達50多起，加上還有停電、火災等相關事故發生，事故詳細情況可能要等到2日才會逐漸明朗。

▲地震發生後，輪島市有一整排的社區民宅陷入火海。（圖／達志影像／美聯社）

這次地震被日本氣象廳命名為「令和6年能登半島地震」，由於震源深度僅10公里，導致各地震度非常強烈，最大震度落在石川縣志賀有7級強烈震動，新潟、長岡、岐阜、富山、福井、長野甚至東京、北海道、九州都能感覺到搖晃。

地震發生後，輪島市因為有很多木造房屋，建築物倒塌災情十分嚴重，道路也出現隆起與破裂的情況，甚至有一整排的社區民宅陷入火海，畫面在黑夜中顯得格外駭人。

災民未來除了要嚴防可能的餘震外，日本氣象協會也提出警告，石川縣各地2日氣溫將比1日下降約5度，3日起還會出現下雨情況，呼籲民眾要謹慎防範土石流發生。