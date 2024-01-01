1885年以來最大！石川首次震度7地震　專家：近10條斷層恐一起移動

▲日本石川縣能登地區發生強震，當地災情頻傳。（圖／達志／美聯社，下同）



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日本石川縣能登地區當地時間今（1日）下午4時許連續發生2起地震，分別為規模5.7、規模7.6，當局隨即發布海嘯警報，各地陸續傳出災情。對此，專家表示，從能登半島北側的珠洲市到輪島市，活動中的斷層不到10條，這次地震很有可能是全部斷層同時移動引起，移動距離不排除有數十公里以上。

日本石川縣今天連續發生多起強震，以下午4時10分發生的芮氏規模7.6強震最大，其中石川志賀町最大震度7、石川縣與新潟縣部分地區最大震度6。當地時間今晚10時11分，石川縣再度發生芮氏規模4.6餘震，震源深度約20公里，最大震度3。氣象廳統計，下午4時到9時止，石川能登地區至少發生了59次1級或以上的地震。

日本放送協會（NHK）報導，氣象廳今天稍早舉行記者會，正式將這起地震命名為「令和6年能登半島地震」，指這是自1885年有記錄以來，能登地區最大的一次地震，且未來2至3天內，仍有可能發生震度7級左右的強震，呼籲民眾留意建築物倒塌及土石崩塌等可能危險。

《讀賣新聞》報導，金澤大學地震學教授平松義宏表示，「在似乎由地下流體引起的一系列活動中，長斷層似乎在移動，有可能是新發現了隱藏斷層。」通常強震過後，有可能繼續發生大範圍餘震，如果是斷層地震，就會引起大規模的連鎖反應，「我們無法預測什麼時候結束，所以需要做好一段時間的準備。 」

《每日新聞》報導，自2020年12月以來，石川縣能登地區的地震活動不斷增加，並於今年5月發生了最大震度6級以上的地震。兵庫縣立大學地球物理學教授後藤忠則表示，地震活動最初在珠洲市中心活躍，但此後逐漸向北移動，整個能登半島尖端都發生了地震。

後藤忠則指出，這次地震似乎屬於「逆斷層型」，即能登半島北部海岸陸地和海洋邊界處的活斷層發生了移動。他推測，「從能登半島北側的珠洲市到輪島市，活動斷層不到10條，有可能是同時移動的。移動的距離可能有數十公里以上。」

然而，對於與地震群的關係，後藤教授解釋「目前尚不清楚與這次地震的關係。」後藤表示，「這次地震的震央位於輪島市和珠洲市的邊界附近，但餘震發生的範圍很廣。1995年阪神大地震中，震央位於明石海峽附近，但受災程度最嚴重的卻是神戶中央區及長田區。這次的受災範圍也很廣，與阪神大地震和2016年熊本地震類似。」

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