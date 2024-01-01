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7.6強震海嘯襲新潟！0.4公尺巨浪「猛灌河川」畫面曝　當局急疏散

記者閔文昱／綜合報導

日本石川縣能登地區今（1）日連續發生規模5.7及7.6地震 ，當局擴大發布海嘯警報，警告能登地區沿岸可能出現5公尺高海嘯，新潟縣、富山線、石川縣、山形縣、福井縣、兵庫縣北部沿岸可能有3公尺高海嘯。其中，新潟縣多處河川在傍晚已開始出現海水「逆流而上」景觀，目前記錄到的海浪高度最高為40公分。

石川縣能登7.6強震後，日本氣象廳原本對能登地區發布海嘯高度3公尺以上的「大海嘯警報」，不過在 1日晚間8時30分已降級為1公尺到3公尺間的「海嘯警報」。另外根據氣象廳觀測，截至當地時間9時，最高海嘯浪高仍是石川輪島，於7.6強震後隨即出現1.2公尺以上的海嘯，金澤港晚間7時也出現90公分海嘯，富山有80公分，山形酒田港有80公分。

有當地民眾也拍下畫面，只見新潟縣上越市北倉川河口、新潟縣上越市關川都陸續出現海水倒灌情形，且海水在觸及堤岸時還激起大片浪花，看似威力非同小可。目前當地記錄到的最高海浪高度為40公分，上越市政府已將附近居民近疏散。

▲▼新潟縣上越市一處監視器拍下海嘯沖上陸地的瞬間。（圖／翻攝自X）

▲新潟縣上越市一處監視器拍下海嘯沖上陸地的瞬間。（圖／翻攝自X）

事實上，日本港灣空港技術研究所曾進行海嘯衝擊模擬，發現當海嘯浪高為30公分高時，6成女性會被沖倒；若海嘯升高到40公分，9成女性無法站立；50公分高的海嘯則可沖走8成的成年男性；若是70公分海嘯，全體受試者都會被沖倒。

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