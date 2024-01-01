　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本7.6地震「近6年最強」！多人遭活埋　北市搜救隊完成整備

記者閔文昱／綜合報導 

日本石川縣元旦發生規模7.6強震，各地紛紛出現房屋倒塌、火災、路面坍方等災情，甚至有民眾受困廢墟。對此，總統蔡英文也指示外交部，向日方表達願意提供必要協助，也掌握在日僑民與國人狀況，而台北市搜救隊晚間也PO出畫面，表示已完成整備，如接獲通知可立即出勤。

依據氣象廳觀測，日本在1日下午4時6分至下午5時7分的短短1個小時內就發生15次地震，規模介於4.2至7.6之間。日本當局已在第一時間於首相官邸成立災情指揮中心，正逢新年連假的首相岸田文雄稍早也提前收假，進入官邸處理地震相關事務。

▲▼日本石川7.6強震，石川縣輪島市倒塌的房屋。（圖／路透）

▲日本石川7.6強震，石川縣輪島市倒塌的房屋。（圖／路透）

針對日本強震，總統府發言人林聿禪下午轉達蔡英文總統的關切及慰問，總統盼日本當地人民平安，儘速回復正常生活。同時總統也於第一時間指示外交部向日本台灣交流協會了解相關災情，並向日方表達願意提供必要協助，也請駐日代表處務必隨時掌握在日僑民與國人狀況，協助確保安全無虞。

台北市搜救隊1日晚間指出，日本石川縣於113年1月1日下午發生規模7.6地震，日本政府已發佈海嘯通知，當地氣溫約-2~12°C，「本市搜救隊為本月第二順位輪值縣市，考量當地天候、疾病及地形等因素，準備相應之裝備器材，並已完成整備，如接獲通知可立即出勤。」

▲台北市搜救隊完成整備。（圖／翻攝自Facebook／台北市搜救隊）

▲台北市搜救隊完成整備。（圖／翻攝自Facebook／台北市搜救隊，下同）

談及這次的大地震，學者平田直表示，接下來仍有可能發生震度7級的大地震，呼籲民眾持續在安全的地方避難。平田直指出，石川縣能登地區自2020年12月以來的地震活動就一直非常活躍，在2023年5月5日也觀測到震度6強的劇烈搖晃，接下來有可能會繼續發生強震，且若震央位在海上，可能引發大海嘯。

據了解，目前推估至少有超過300名台灣旅行團旅客在當地，觀光署表示，目前未有國人因地震傷亡，目前也未有旅遊團受地震災情受困，將請旅行業者留意行程安排，避免到受影響地區。

▲台北市搜救隊完成整備。（圖／翻攝自Facebook／台北市搜救隊）

ET快訊
7.6強震海嘯襲新潟！0.4公尺巨浪「猛灌河川」　當局急疏散
海嘯抵達新潟　沖上陸地瞬間「海水撞擊汽車」影片曝光
五月天阿信突爆粗口　「我他X的不用麥克風！」
虎航飛新潟「折返桃園機場」　156旅客直呼幸運
獨／赴日碰7.6強震！他還原當下「狂晃10幾秒」
安心亞真實體重曝光！　持續半年訓練「辣露蜜桃臀」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

7.6強震海嘯襲新潟！0.4公尺巨浪「猛灌河川」畫面曝　當局急疏散

海嘯抵達新潟　沖上陸地瞬間「海水撞擊汽車」影片曝光

以色列軍方：預計以哈戰爭將持續2024一整年

不斷更新／日本7.6強震路斷、房塌活埋「海嘯抵達」　最新災情傷亡

快訊／京都發布「海嘯警報」：立即離開海岸！　7.6強震後3小時抵達

快訊／日本7.6地震　首相岸田下達「救災3指示」：人命第一

日本7.6地震「近6年最強」！多人遭活埋　北市搜救隊完成整備

日本氣象廳：未來2到3天可能出現震度7級地震

快訊／日本7.6強震！南韓發布海嘯警報　江原道出現0.45公尺海嘯

快訊／日本能登7.6強震房屋倒塌　驚傳6件「活埋」

動力火車完美和音「根本像放CD」　飆唱《忠孝東路走九遍》《我很好騙》

全台最辣！安心亞低胸深溝「幫你呼呼～」　台上撕熱褲..一轉身「渾圓屁股蛋全裸」

趙露思「敦煌神女」唱跳《月牙灣》　王鶴棣.宋茜親密舞台看傻何炅

談少年犯「感化＝練蠱」 律師：服刑出來更大尾

高雄跨年驚傳「有人拿刀」　觀眾瘋狂逃跑畫面曝光

爸見兒子站電動前緊盯超久　憶從前不能買：讓你也體會

高雄夢時代跨年驚傳持刀傷人　民眾驚逃

代價慘痛！大貨車超高5cm　撞毀東澳隧道百萬噴流風機

車禍筆錄千萬不能說的事！　若不知道時速勿回答「50」

艾薇《失重前幸福》《我反芻著你留下的寂寞》　猛爆高音聽了起雞皮疙瘩

7.6強震海嘯襲新潟！0.4公尺巨浪「猛灌河川」畫面曝　當局急疏散

海嘯抵達新潟　沖上陸地瞬間「海水撞擊汽車」影片曝光

以色列軍方：預計以哈戰爭將持續2024一整年

不斷更新／日本7.6強震路斷、房塌活埋「海嘯抵達」　最新災情傷亡

快訊／京都發布「海嘯警報」：立即離開海岸！　7.6強震後3小時抵達

快訊／日本7.6地震　首相岸田下達「救災3指示」：人命第一

日本7.6地震「近6年最強」！多人遭活埋　北市搜救隊完成整備

日本氣象廳：未來2到3天可能出現震度7級地震

快訊／日本7.6強震！南韓發布海嘯警報　江原道出現0.45公尺海嘯

快訊／日本能登7.6強震房屋倒塌　驚傳6件「活埋」

7.6強震海嘯襲新潟！0.4公尺巨浪「猛灌河川」畫面曝　當局急疏散

吳鳳跨年夜吃飯「陌生人突幫結帳」！曝感動對話：台灣永遠是我的家

海嘯抵達新潟　沖上陸地瞬間「海水撞擊汽車」影片曝光

阿信突飆費玉清神曲《一剪梅》！　瑪莎笑瘋：組團25年這首唱最好

以色列軍方：預計以哈戰爭將持續2024一整年

郭書瑤設宴請舞者！　帝王蟹、和牛全上桌：感謝她們陪我跨6個年了

不斷更新／韓星活動1月售票看這裡！　潤娥接棒少時成員2月訪台

五月天阿信突丟麥飆粗口：他X的！　爆2週前「臭幹爛譙」不忍了

虎航飛新潟「折返桃園機場」　156旅客直呼幸運

獨／赴日碰7.6強震！他還原當下「狂晃10幾秒」　手機一度收訊不良

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

國際熱門新聞

日本7.6地震　網友拍到這一幕：海嘯來了

快訊／第一波海嘯已經抵達！　日本當局：立即避難

鹿兒島火山今噴發火山灰柱高達1600米

快訊／日7.6地震！東京迪士尼遊客蹲坐避難

即／日本石川7.6地震！發布海嘯警報：最高3m

日強震「房倒地裂」畫面曝！1小時狂搖15次

日本大地震「海上驚見漩渦」畫面曝光

不斷更新／7.6強震路斷、活埋最新災情

日本道路斷成多截　恐再爆震度7級大地震

即／京都發布海嘯警報　震後3小時抵達

日本強震後傳火警！大火吞噬整片街區

日本7.6地震驚悚狂搖！整棟民宅「瞬間倒下」　塵土狂噴

7萬人緊盯即時影像！日本石川7.6強震　緊急發布「海嘯警報」

日本7.6地震近6年最強！北市搜救隊完成整備

更多熱門

相關新聞

日本7.6強震　林右昌：160名搜救隊完成救災準備

日本7.6強震　林右昌：160名搜救隊完成救災準備

日本石川縣1日下午發生芮氏規模7.5強震，部分地區陸續傳出了房屋倒塌、破損等災情，日本氣象廳已針對多地沿海發布海嘯警報。內政部長林右昌獲知後，立即指示消防署在最短時間完成救災準備，消防署第一時間已通報國際人道救援第一、二梯次輪值縣市（屏東縣、台北市）特種搜救隊進行搜救任務準備，同時檢點國內各搜救隊救災量能、持續監控災情。

石川強震東京有感　麻衣「以為沒事」收警報：日本變很緊張

石川強震東京有感　麻衣「以為沒事」收警報：日本變很緊張

日氣象廳：未來2~3天恐出現震度7級地震

日氣象廳：未來2~3天恐出現震度7級地震

日本7.6強震　南韓發布海嘯警報

日本7.6強震　南韓發布海嘯警報

即／日本7.6強震房屋倒塌傳6件活埋

即／日本7.6強震房屋倒塌傳6件活埋

關鍵字：

日本地震北市搜救隊

讀者迴響

熱門新聞

年輕人領錢了！爽拿500元

日本7.6地震　網友拍到這一幕：海嘯來了

快訊／第一波海嘯已經抵達！　日本當局：立即避難

鹿兒島火山今噴發火山灰柱高達1600米

快訊／日7.6地震！東京迪士尼遊客蹲坐避難

即／日本石川7.6地震！發布海嘯警報：最高3m

乾哥乾妹廣告車最終版送件！「鳳梨放話了」挺小商人

桃園韓團現場太強「網友狂問他們是誰」

2024第一天！3星座發了　過年前財運旺

安心亞脫了！火辣馬甲一轉身「屁股全裸」　網瘋掉：太猛了

兒衝武嶺看日出！媽見「景象差點吐血」：智商堪憂

千萬卡友哭哭！北富銀取消分期回饋　2024年15家銀行權益縮水

快訊／10萬人排紫南宮錢母　主委：初一活動停辦

日強震「房倒地裂」畫面曝！1小時狂搖15次

蔡依林「陸跨年唱太穩」遭疑假唱！網揪2細節打臉

更多

最夯影音

更多
動力火車完美和音「根本像放CD」　飆唱《忠孝東路走九遍》《我很好騙》

動力火車完美和音「根本像放CD」　飆唱《忠孝東路走九遍》《我很好騙》
全台最辣！安心亞低胸深溝「幫你呼呼～」　台上撕熱褲..一轉身「渾圓屁股蛋全裸」

全台最辣！安心亞低胸深溝「幫你呼呼～」　台上撕熱褲..一轉身「渾圓屁股蛋全裸」

趙露思「敦煌神女」唱跳《月牙灣》　王鶴棣.宋茜親密舞台看傻何炅

趙露思「敦煌神女」唱跳《月牙灣》　王鶴棣.宋茜親密舞台看傻何炅

談少年犯「感化＝練蠱」 律師：服刑出來更大尾

談少年犯「感化＝練蠱」 律師：服刑出來更大尾

高雄跨年驚傳「有人拿刀」　觀眾瘋狂逃跑畫面曝光

高雄跨年驚傳「有人拿刀」　觀眾瘋狂逃跑畫面曝光

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面