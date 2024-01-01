日本道路「斷成多截」畫面曝光　恐再爆震度7級的大地震

▲地震發生後，網友表示，有道路斷成好幾截。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

日本1日下午發生規模7.6強震，最大震度高達7，各地房屋倒塌、路面龜裂的災情陸續傳出，依據當地網友的說法，從富山縣小矢部市到石川縣金澤市的內山隧道附近路面斷成好幾截，交通中斷，無法通行。另外有專家表示，接下來仍有可能出現引發震度7級劇烈搖晃的大地震。

▲石川縣多處出現地面龜裂塌陷的災情。（圖／翻攝自X）

依據氣象廳觀測，日本在1日下午4時6分至下午5時7分的短短1個小時內就發生15次地震，規模介於4.2至7.6之間。日本當局已在第一時間於首相官邸成立災情指揮中心，正逢新年連假的首相岸田文雄稍早也提前收假，進入官邸處理地震相關事務。

▲石川縣地面出現大裂縫。（圖／路透）

談及這次的大地震，學者平田直表示，接下來仍有可能發生震度7級的大地震，呼籲民眾持續在安全的地方避難。平田直指出，石川縣能登地區自2020年12月以來的地震活動就一直非常活躍，在2023年5月5日也觀測到震度6強的劇烈搖晃，接下來有可能會繼續發生強震，且若震央位在海上，可能引發大海嘯。

平田直也說，在先前地震中沒有倒塌、但有受損的建築物，可能會在未來面臨更強烈搖晃的時候受到更大程度的損害，因此在海嘯警報解除之前，不要回到原來的地方，要繼續在安全地點避難。

▼日本神社也受到地震波及 。（圖／路透）