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日本大地震驚見「海上漩渦」　水面大幅度搖晃！網友拍影片怕爆

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲日本發生大地震之後，多名當地網友把拍攝到的畫面分享至社群媒體。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合外電報導

日本1日規模7.6地震發生後，有民眾受困、也有人受傷，地震劇烈搖晃的畫面陸續曝光。依據日本網友分享在社群平台X上的畫面，河水出現驚人搖晃，甚至就連海上也出現漩渦。

依據網友「rie894」發布的影片，當時正在搭車路上，但途經一座橋樑時發現，橋下的水面出現驚人搖晃，差一點就要溢出來，感到相當害怕，所幸如今已經平安回到住處。另外在石川縣的七尾，有民眾在岸邊不遠的高處，拍到海上出現「漩渦」的畫面。在畫面曝光後，有許多網友告訴發文者還要再往高處移動。

日本石川縣登能地區1日下午4時6分發生規模5.7地震，隨後短短4分鐘，又再度發生規模7.6強震，最大震度高達7，目前石川縣已傳出多起房屋倒塌、路面坍方災情，而新瀉縣也確定有1人受傷。根據氣象廳統計，在短短1小時內就連續發生15起地震，也讓各地民眾驚惶失措。

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