日本7.6地震驚悚狂搖！整棟民宅「瞬間倒下」　塵土狂噴

▲日本石川縣7.6強震，NHK電視台意外直播到建築物倒塌瞬間。（圖／達志影像／美聯社）

文／鏡週刊

日本石川縣能登半島在今（1日）當地時間下午4時12分，發生芮氏規模7.6強震，日本西岸都能感受強烈搖晃，尤其石川縣的震度高達6-7級，當地也陸續傳出有房屋倒塌、破損等災情。另外，氣象廳也立刻發出「巨大海嘯警報」呼籲民眾快逃，約在當地時間下午5時左右，海嘯陸續抵達沿岸地區。

在強震發生當時，日本NHK藉由石川縣珠洲市政府的監視畫面轉播，結果剛好拍到有民宅倒塌的瞬間，嚇壞許多網友與觀眾。另外也有其他當地民眾上傳強震發生瞬間，鏡頭拍到強烈搖晃的恐怖時刻，商店內的商品也倒了一地。

2024 didn't start in the best of ways in Japan.



A preliminary M7.6 earthquake hit central Japan, triggering a tsunami warning and advisories for residents to evacuate



The clip is from about one hour ago.



[???? NHK]pic.twitter.com/7PlUQH5vF4 — Massimo (@Rainmaker1973) January 1, 2024

此外，位在富山縣富山市的民眾，也拍到海嘯抵達的瞬間。只見河川的波浪變得不平靜，一波接著一波打上來，讓民眾感到相當不安。由於今日對日本民眾來說是「新春元日」，許多人都在過年放假，因此一開春就遇到強震，讓不少日本網有直呼「不好了」。

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