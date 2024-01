日本7.6地震驚悚狂搖！整棟民宅「瞬間倒下」　塵土狂噴

▲日本石川縣7.6強震,NHK電視台意外直播到建築物倒塌瞬間。(圖/達志影像/美聯社)

文/鏡週刊

日本石川縣能登半島在今(1日)當地時間下午4時12分,發生芮氏規模7.6強震,日本西岸都能感受強烈搖晃,尤其石川縣的震度高達6-7級,當地也陸續傳出有房屋倒塌、破損等災情。另外,氣象廳也立刻發出「巨大海嘯警報」呼籲民眾快逃,約在當地時間下午5時左右,海嘯陸續抵達沿岸地區。

在強震發生當時,日本NHK藉由石川縣珠洲市政府的監視畫面轉播,結果剛好拍到有民宅倒塌的瞬間,嚇壞許多網友與觀眾。另外也有其他當地民眾上傳強震發生瞬間,鏡頭拍到強烈搖晃的恐怖時刻,商店內的商品也倒了一地。

2024 didn't start in the best of ways in Japan.



A preliminary M7.6 earthquake hit central Japan, triggering a tsunami warning and advisories for residents to evacuate



The clip is from about one hour ago.



[???? NHK]pic.twitter.com/7PlUQH5vF4