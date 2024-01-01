印度釋放vivo兩高管　此前遭控洗錢被捕

▲vivo在印度已受到多次調查。（圖／CFP）



文／中央社台北1日電

據中國媒體第一財經去年12月31日報導，印度法院12月30日下令，釋放中國手機製造商vivo印度子公司兩名高級員工，此前印度執法局展開反洗錢調查，逮捕vivo印度公司多位高層。

報導說，印度執法局（ED）約一週前以「反洗錢調查」為由，逮捕多名vivo印度公司高階主管，其中包括vivo印度公司臨時執行長（CEO）和財務長（CFO）。

當時vivo發言人表示「深感震驚」，並說印度當局「最近的拘捕行動表明騷擾行為仍在繼續，給整個行業帶來了不確定性」，公司訴諸法律因應這些指控。

印度執法局2022年7月以涉嫌洗錢為由，突襲搜查vivo及相關企業在印度的辦公地點，並說發現vivo印度公司將大約一半（6247億6000萬盧比，約新台幣2304億元）的本地銷售額匯到印度境外，以逃避在印度納稅。

同時ED還查封vivo印度公司及關聯企業46億5000萬盧比的銀行現金等金融資產。

報導指出，vivo在2014年進軍印度市場，並於2015年響應「印度製造」的政策在印度建廠，至2021年，vivo印度工廠的產能已達每年6000萬支。

但是自2021年初起，包括華為、小米在內多家廠商都遭到印度政府相關部門調查，同時以各種理由凍結、扣押在印度帳戶的資金。

印度政府另以「國家安全」為由，封鎖TikTok、WeChat、UC瀏覽器等逾200個中國手機應用程式。

中印越電子協會（CMA）秘書長楊述成表示：「針對中國企業的不是抽查而是普查，且執法力度相當嚴苛。除了查公司本身，還會追溯上下游以及關聯公司。」

他表示：「對競爭激烈且利潤率較低的產業來說，承受關稅意味著利潤被蠶食或喪失價格競爭力，所以（在印度）建廠成為許多廠商的選擇。」

此外，中資品牌在印度智慧型手機市場的占比曾高達2/3，但目前蘋果、三星及印度本土Jio等品牌獲得支持與補貼，使得中資品牌手機競爭力降，導致市占率可能漸減。