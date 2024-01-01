日本強震「房屋坍塌、地面裂開」恐怖畫面曝！　1小時狂搖15次

▲石川縣多處出現地面龜裂塌陷的災情。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

日本石川縣登能地區1日下午4時6分發生規模5.7地震，隨後短短4分鐘，又再度發生規模7.6強震，最大震度高達7，目前石川縣已傳出多起房屋倒塌、路面坍方災情，而新瀉縣也確定有1人受傷。根據氣象廳統計，在短短1小時內就連續發生15起地震，也讓各地民眾驚惶失措。



根據氣象廳觀測，日本在1日下午4時6分至下午5時7分的短短1個小時內就發生15次地震，規模介於4.2至7.6之間。除了下午4時10分的7.6地震觀測到最大震度7外，更有3起地震觀測到最大震度5強，6起地震最大震度4，規模都不容小覷。

日本當局已在第一時間於首相官邸成立災情指揮中心，正逢新年連假的首相岸田文雄稍早也提前收假，進入官邸處理地震相關事務。

▲▼電線桿被震斷、房屋倒塌。（圖／翻攝自X）



新瀉縣系魚川市則有一名89歲女性在逃難途中不慎跌倒，導致頭部受傷，是此次地震傳出的首起受傷案例。

First pictures emerge of damaged houses after 7.4 magnitude earthquake hits #Japan. pic.twitter.com/vcawWORD0D — Hollow dreams (@ChrisKolen001) January 1, 2024

另一方面，登能海上保安署指出，九十九灣內有多艘船隻沉沒，另外九十九灣附近也有道路因地震發生塌陷，海上保安署提醒民眾若要經過附近地區，務必小心行走。

根據《共同社》報導，石川縣金澤市一座神社的鳥居坍塌，而神社腹地內也有多處地面塌陷，建築物內物品散落一地，為了躲避海嘯，附近居民紛紛躲到屋頂上。