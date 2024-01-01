日本石川縣7.6強震！貨架失控猛搖「瓶罐砸滿地」　整間店都在晃

▲日本石川縣發生強震，商店內部幾乎一切物品都在劇烈搖晃。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

日本石川縣能登地區1日下午接連發生規模5.7與規模7.6的地震，強烈搖晃涵蓋大半個日本。社群媒體流傳畫面顯示，當地商店貨架劇烈晃動，瓶瓶罐罐都被甩到了地上，現場一片狼藉。

根據X流傳的一部11秒影片，地震發生當下，超商內幾乎所有物品都在劇烈搖晃，金屬貨架不斷發出噪音，附輪子的推車隨著震動左右滑動，商品也一個接著一個地掉落，就連拍攝者也幾乎快要站不穩，場面非常混亂。

日本石川縣能登地區1日下午4時6分（台灣時間下午3時6分）發生規模5.7地震，震源深度僅10公里，最大震度5強，多處出現劇烈搖晃。隨後下午4時10分（台灣時間下午3時10分）又再次發生地震，規模極淺，起初測得規模達7.4，最大震度為7，目前規模上修至7.6。

除了震央的石川縣能登地區出現最大震度7，根據氣象廳數據，東京都23區也觀測到震度3的搖晃。當局迅速發布海嘯警報，包括新瀉縣、富山縣與石川縣沿岸在內的沿海區域被要求防範3公尺以上，最高達5公尺的大浪，呼籲民眾立即撤離。