日本7.6大地震「恐掀5公尺海嘯」　日網友拍到這一幕：海嘯來了

▲日本網友拍到富山市萩浦橋的水道有浪出現。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合外電報導

日本石川縣能登地區1日下午發生規模7.6地震，發布大海嘯警報（大津波警報），日本產經新聞指出，海嘯浪高預估可能達到5公尺。依據日本網友拍攝到的影片，富山市萩浦橋等地方的水道已有浪出現，聲稱「海嘯來了」。

富山市 萩浦橋 津波到達中 pic.twitter.com/5TJkH4E1Mx — 鈴木 一 (@hioooomn) January 1, 2024

另外一名網友「カメトーク」則是在地震發生後上傳一段電視新聞畫面，稱富山縣滑川市也有同樣情況。依據畫面，可見浪花不斷拍向陸地。

富士新聞網提到，已有部分地區觀測到海嘯抵達沿岸，輪島於當地下午4時21分出現120公分海嘯，富山於當地4時35分出現80公分海嘯，柏崎則是在下午4時36分出現40公分海嘯。相關單位正在持續監控，但預計接下來還會有更高的海嘯出現，從觀測到第一波海嘯到最大海嘯可能會經過數小時。

日本1日下午發生多起規模5以上的地震，其中最大規模為7.6，氣象廳隨即發布海嘯警報，呼籲民眾立即避難。