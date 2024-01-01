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日本東武百貨「不當販售」免稅品！　被追稅1958萬

▲▼池袋東武百貨。（圖／達志影像／美聯社）

▲池袋東武百貨涉及不當販售免稅品。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日媒報導，相關人士透露，日本東武百貨公司由於多次不當販售大量免稅商品給疑似用來轉賣牟利的外國觀光客，遭東京國稅局追繳約9000萬日圓（約新台幣1958萬元）消費稅。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府要求針對外國旅客販售免稅商品的業者，必須要求顧客出示護照等確認身分，也要告知顧客所購買的免稅商品必須攜帶出境等須知後，才能將免稅商品賣給外國旅客。

不過，相關人士透露，東京國稅局在進行稅務調查時得知，東武百貨公司池袋店面對購買化妝品等商品的外國顧客，雖然認為以伴手禮來說購買數量過多有轉賣牟利可能，但仍在未進行充分確認的情況下反覆進行不當免稅販售。

東京國稅局認為東武百貨公司到2022年的3年內，漏報約8000萬日圓消費稅，因此追繳約9000萬日圓稅額。東武百貨公司已完成稅額申報修正並繳納遭追繳稅額。

就在訪日外國客需求擴大的情況下，日本境內已確認一些不法行為，包括以免稅方式購買商品後轉賣牟利等。

國稅當局認為商家不當因應也是不法行為擴大的主因之一，因此至今已針對銷售免稅商品的大型百貨公司等業者進行追稅。

讀賣新聞報導，相關人士指出，東京國稅局2022年到2023年進行調查得知，在東武百貨公司旗艦店的池袋店，多次確認到看似中國籍顧客以免稅方式大量購買化妝品等情況。

東京國稅局認為，這些免稅商品數量以作為伴手禮等目的來說是相當不自然的數量，懷疑是為轉賣而購買。

且當時在店裡負責接待外國顧客的店員，也向國稅局坦承，雖然明知顧客可能有不法意圖，但依舊將免稅商品賣給這些外國客。

東武百貨公司受訪時說，雖然自家從業人員沒有涉及不法，但誠摯接受國稅局的指正並進行申報修正，「我們未來將努力採取更為適當的免稅處理作法」。

 
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