快訊／稱去年已邀泰勒絲來台　趙少康：本要來卻因怕打仗就不來了

記者蘇晏男／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康今（1日）宣稱，中廣去年就邀西洋歌手泰勒絲來台，「我那時候大巨蛋在接洽」，本來要來，但最後不來是因為泰勒絲方面說台灣有地緣政治風險，怕台灣打仗。趙少康說，連國際級一流藝人都怕，都不敢來，你想想看，藝人都不敢來，這些資本家敢來嗎？

▲趙少康出席副總統電視辯論會。（圖／記者屠惠剛攝）

第16任副總統候選人電視辯論會1日下午2時在公視登場。在交叉詰問階段，民眾黨副總統候選人吳欣盈提問，國際關係上，台灣必須以財經外交為主，尤其雙向投資，才能建立堅若磐石的實質關係。2022來台投資前三國家是丹麥、日本、澳洲，請問，知道美國排行投資台灣多少？他當立委，請辭醫院董事一職，趙少康今天才請辭是作秀嗎？有真心要辭嗎？

趙少康回應，他當然真心要辭，他只是一直在等民進黨總統候選人賴清德而已，賴到現在還不捐（萬里老家），什麼時候捐？等到居民居住有保障，三年也不可能完成，賴才是緩兵之計，轉移焦點。

接著，趙少康說，他之前沒想過選舉，美國很多華爾街基金經理人找他談，因為對方希望找一些懂政治的人談，但對方都會問會不會打仗？會打仗寧願到日本，對方也說台積電，但有地緣風險，所以到日本去。

趙少康表示，台灣的政治疑慮，不但外資不來，台灣很多有錢資本也跑出去。最近報載台北市長蔣萬安邀泰勒絲來台表演，「我去年就邀了，中廣就邀」，泰勒絲本來要來，趁空檔，「我那時候大巨蛋在接洽」，最後不來是因為泰勒絲方面說台灣有地緣政治風險，怕台灣打仗。

趙少康說，連國際級一流藝人都怕，都不敢來，你想想看，藝人都不敢來，這些資本家敢來嗎？

趙少康強調，台灣如沒有和平環境，就不會有人敢來投資，而不會有人敢來投資，就不會有現代企業，例如AI，反而台積電往外跑，掏空台灣。民進黨讓海峽兩岸緊張，美國天天放話，這個將軍、那個將軍說會打仗，嚇走多少要來台投資資本，不來投資，薪水怎麼會高，年輕人薪水怎麼會高，道理這麼簡單。