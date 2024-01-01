34歲烏干達選手肯亞受訓死亡　「頸部有刀傷」遭人謀殺

▲烏干達選手基普拉加特被發現陳屍車上，頸部有刀傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

烏干達34歲選手基普拉加特（Benjamin Kiplagat）是一名在肯亞出生的長跑運動員，曾經參加過兩屆奧運，代表烏干達出賽。不過2023年12月30日晚間，他被發現陳屍於肯亞一輛汽車上，頸部有明顯刀傷，遭人謀殺。

綜合BBC、半島電視台報導，基普拉加特在跑步領域已有18年經驗，2008年世界青少年錦標賽3000公尺障礙賽奪銀、2012年非洲錦標賽奪銅，參加過2012年倫敦奧運及2016年里約奧運。在這次要前往烏干達參加田徑比賽之前，他一直在肯亞的埃爾多雷特（Eldoret）地區接受訓練，這裡海拔相當高，是許多運動選手接受高海拔地區訓練的地方。

不過就在2023年12月30日晚間，他被發現陳屍於埃爾多雷特郊區一輛汽車上，頸部有一道極深的刀傷，當地警方已展開調查。警察指揮官奧卡爾（Stephen Okal）稱，「這是謀殺，但我們目前還不知道（嫌犯犯案）動機。」

在基普拉加特的死訊傳出後，世界田徑總會（World Athletics）透過社群平台X發文提到，「聽到基普拉加特過世的消息，世界田徑總會感到震驚悲痛，我們向他的朋友、家人、隊友和運動員致上最深切哀悼。」