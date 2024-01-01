老公偷偷存錢「送她名牌包」　人妻PO照露餡竟被自家人罵翻

▲人妻因為老公私下贈送的聖誕禮物而遭自己家人責罵。（示意圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

外國一名人妻收到丈夫偷偷存錢購買的名牌包包，作為私下贈送的聖誕節禮物，沒想到女方家人發現後，她卻被一面倒指責「不誠實」，只因未能遵循家族傳統，在過節期間一起拆禮物，而且包包價格還比其他禮物都還要貴。

人妻在網路論壇Reddit發文透露，根據家族傳統，每年聖誕節大家都會一起去她母親家裡過節，而且一定要一起拆禮物，「這通常是個不錯的傳統，但有時會引發家人之間的嫉妒或比較。」

人妻形容，夫妻倆的經濟狀況「雖然稱不上富裕，但也過得不差」，但她的父母和兄弟姊妹如果發現名牌包包，肯定會品頭論足，由於實在不希望先生的一片心意被毀掉，於是2人說好在家人面前另外準備一份中等價位的保養品當作禮物，應付場面。

原本聖誕假期已經順利過關，未料人妻最近在社群媒體發布照片時，不小心讓名牌包入鏡，並被朋友留言稱讚「妳的聖誕禮物好漂亮」，「長話短說，消息傳回我家人耳裡，他們氣炸了。」一些家人批評名牌包包實在太過昂貴， 一些人不滿她竟然排除家人、獨自拆了私下送的禮物，這些都是「不誠實」且「自視甚高」的行為。

人妻感到十分無奈，於是發文求助，「不論如何……他們都會批評我，因為它比所有其他禮物都貴得多，所以我不知道自己是不是錯了。」

對此，《福斯新聞》尋求紐約市心理學家阿爾賓（Dr. Jayme Albin）的意見，她談到這齣家庭鬧劇時直言，「妳不需要分享一切。不是每個人都有相同的需求。」她指出，原PO的家人實在應該管好自己的事，遠離他人的感情生活，「如果你的丈夫想要工作、存錢並且買東西給妳，那是因為他愛妳，這是妳跟他之間的事。享受妳的包包吧！」