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快訊／蔡英文喊「8年已經不一樣了」　世界的關鍵字是「台灣」

▲總統蔡英文於總統府發表元旦新年談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文於總統府發表元旦新年談話。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文1日上午在發表元旦談話中表示，8年來台灣不一樣了，台灣不再被遺忘，人民參與世界的改變，更參與了改變世界，問她的關鍵字是什麼，她會說「世界」，而如果問世界關鍵字是什麼，那一定有「台灣」。

蔡英文表示，祝福全體國人新年快樂，去年此刻，跟大家說將會面臨疫情後的國際跟挑戰，俄烏戰爭跟以色列戰爭都未停止，這不僅是這一年，全球格局也改變，百年大疫挑戰人與人互信，更考驗國與國互助，民主自由跟威權衝突，牽動地緣政治板塊穩定跟重整，8年世界不一樣了，民主自由不僅是信仰，更是國際供應鏈裡搭載的核心。

蔡英文說，八年來台灣不一樣了，台灣不再被遺忘，人民參與世界的改變，更參與了改變世界，問我關鍵字是什麼，我會說「世界」，如果世界關鍵字是什麼，那一定有台灣。我們維持現狀，強化國防，國艦國造跟國機國造，防衛體系的建構，都全面啟動國防改革，這是現在進行式。

蔡英文強調，台灣不挑釁、不屈服，贏得國際信任，深化民主夥伴合作，自信堅定面對世界，也可以沈穩面對中國。在增加國際合作同時，也可以負起共同責任，兩岸期盼恢復健康交流，和平、對等、尊嚴、對話，建立長遠穩定的共存之道。

蔡英文說，將會繼續堅守民主，守護和平，今年國防預算來到新高，和平要有善意跟實力，展現自我防衛的決心，要展現堅定意志，守護民主自由的生活方式，台灣不是可有可無，維護台海區域和平穩定不僅是當前國際共識，也是兩岸共同責任，朝野的使命，也是國人的期待。

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總統蔡英文1日清晨，出席2024總統府元旦升旗典禮後，將在上午8時30分回到府內發表她8年任內，最後一次的元旦談話。根據規劃，蔡英文也將在談話結束後，接受媒體提問，這是自2023年9月出訪友邦史瓦帝尼，與隨行記者茶敘受訪後，再次接受媒體的提問；而《ETtoday新聞雲》也安排全程直播。

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