TikTok突要iOS用戶輸入「iPhone密碼」　官方發聲明滅火

▲TikTok回應應是更新過程中出差錯。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合外電報導

中國科技巨頭字節跳動旗下短影音平台國際版TikTok，近日突然出現要求用戶使用APP前「必須先輸入iPhone密碼」，引發外界擔憂與質疑。對此，TikTok官方31日回應，稱應是更新過程中出差錯，已經排除相關問題。

TikTok先前被爆出將全球各地用戶敏感數據儲存在中國的伺服器，並有向中國政府提供用戶個資的紀錄，引起全球多國關注與質疑，美國等部分國家的中央或地方政府也都祭出公務人員、政府機關裝置不得安裝TikTok的禁令等，這次TikTok又傳出要求iOS用戶必須先輸入iPhone密碼才能使用APP的情況，再次引發不安。

更令人擔心的是，專家指出TikTok有監視記者動態被逮個正著的黑歷史，而TikTok此次竟要求輸入iPhone密碼的原因，仍然不清楚。

據了解，TikTok的「異常」於2023年11月首次出現用戶反映有此情況，12月開始有大批網友在網路社群平台發出疑問與警報。

TikTok發言人回應《紐約郵報》，表示此一事件已經解決。聲明中則解釋，這次會出包是因為與美國的安全合作夥伴在推出更新後出現的問題，「這次問題影響一小部分用戶，我們已經解決了問題，用戶不會再看到相關要求。iPhone密碼是iOS作業系統用於識別用戶身分，不論TikTok或是我們的美國安全合作夥伴都沒有辦法蒐集或訪問iOS用戶的密碼。」