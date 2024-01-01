日經：美中軍事對話「本月將恢復」　但要先挺過台灣大選

▲美中關係牽動國際局勢。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

《日經新聞》報導，美中將於今年1月恢復軍事對話，並且在今年年初接連舉行2大會談。不過，華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）亞洲接觸項目主任金萊爾（Lyle Goldstein）指出，這是否有助於亞太地區的穩定，要看上述會談是否能夠撐過1月13日登場的台灣總統大選。

去年11月拜習會同意恢復軍事交流後，美國參謀首長聯席會議主席布朗（Charles Brown）、中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立已於去年12月21日進行視訊通話。

而《日經新聞》引述美國官員說法報導，美中將在今年年初舉行2021年以來首次「國防政策協商會談」（DPCT）。2022年8月，時任美眾院議長裴洛西訪台後，中方取消了這項交流。此外，兩國也將在2024年初舉行「美軍事海事諮商協議」（MMCA），這是美國印太司令部與解放軍空軍及海軍之間的作戰安全對話。

不過，金萊爾對此表示，亞太地區真正的和平與穩定，需要仰賴兩國安全機構之間強力且全面的接觸議程，雙邊軍事接觸不能僅止於這2次對話，「顯而易見的問題是，這些脆弱的對談是否能夠撐過即將到來的台灣大選風暴。」

他也指出，北京試圖把「處理台灣問題」及「處理美國問題」這2件事情區隔開來，「中國想要向美國傳達的訊息是，他們無意與美國對抗，更不想要與美國開戰，但此類考量不會影響他們施壓、脅迫甚至入侵台灣的決定。」