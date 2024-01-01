新年到！超商咖啡「買1送1」爽喝　限時快買

▲7-11線上、門市推出一系列咖啡飲品優惠，最低下殺買1送1爽喝 。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

2024新年到，早上就喝杯咖啡開啟美好的一天！就有超商推出一系列豐富的咖啡飲品優惠，美式、拿鐵、珍奶等通通都有折扣，最低下殺買1送1爽喝；另外，超商自今（1）日起還有連續3天「滿額限折」活動，單筆滿222元立折22元、滿999立折110元，結帳金額滿999元再送好禮。

7-11 OPEN POINT行動隨時取即日起至1月2日止推出2波咖啡飲品優惠，首先是「CITY陪你前進2024歡送2023」，包含：CITY PRIMA精品小農水果冰磚買1送1（每日限量1萬組）、CITY CAFE濃萃美式買7送7（每日限量2萬組）、CITY CAFE濃萃拿鐵買7送3（每日限量2萬組）、CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/西西里風檸檬咖啡買4送3（每日限量1萬組）、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶買4送3（每日限量1萬組）、CITY TEA香鑽水果茶買4送3（每日限量1萬組）。

▲CITY PRIMA精品小農水果冰磚「橙香陽光」、「檸靜時光」下殺買1送1。（圖／記者周姈姈攝）

再來是「精品會員日CITY PRIMA一起精品吧！」優惠，包含：CITY PRIMA大杯精品美式買7送7（限量4萬組）、CITY PRIMA大杯精品拿鐵買7送4（限量2萬組）、CITY PRIMA中杯精品美式買7送7（限量4萬組）、CITY PRIMA中杯精品拿鐵買7送4（限量2萬組）、CITY PRIMA精品冰燕麥拿鐵2杯120元（限量2萬組）。

不僅如此，7-11門市也祭出CITY系列優惠，即日起至1月9日止，CITY奶系列指定商品可享第2杯6折(採價低者折，五捨六入計算)，包含大杯拿鐵、厚乳拿鐵、大杯熱卡布奇諾、濃萃拿鐵等，以及CITY PEARL珍珠含奶全系列與CITY TEA現萃茶奶茶全系列等。

另外，7-11門市也自今（1）日至1月3日推出「OPEN POINT會員專屬新年慶」活動，期間購買禮盒、CITY系列、飲料、冰品、啤酒、零食、泡麵、糖果、甜點等12大指定類別商品，單筆滿222元立折22元、滿999立折110元，結帳金額滿999元加碼好禮4選1，可選舒潔VIVA速效廚房紙巾、Kitty50周年磁鐵10入、中杯精品美式咖啡2杯或babydream濕巾1串(3入)。

▲除了單筆滿222元立折22元、滿999立折110元之外，結帳金額滿999元加碼好禮4選1，可選舒潔VIVA速效廚房紙巾、Kitty50周年磁鐵10入、中杯精品美式咖啡2杯或babydream濕巾1串(3入)。（圖／7-11提供）



全家門市今（1）日還有最後一天「6大品項買1送1」超殺優惠，品項有「Let’s Café特大杯美式（不限冰熱）」、「FamiCollection天然水610ml」、「WA!COOKIES濃泰式奶茶奶蓋雪糕」、「農心起司風味辛炒麵」、「長榮嚴選商務艙果鋪物語米果隨手包」及「加倍佳壁虎造型酸甜軟糖」，加碼還有BonOBon巧克力、草莓口味任選買3送3，且指定品項同步開放於APP隨買跨店取購買，通通不能放過。

▲全家限時6大品項買1送1。（圖／全家提供）