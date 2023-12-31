一年一度一見雙雕藝術季　2024元旦假期好去處

▲2024年元旦假期好去處，一見雙雕藝術季讓這個連假來雲嘉南遊玩的遊客又多了一項選擇。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



揮別2023年，推薦2024年元旦假期好去處，一年一度的一見雙雕藝術季特別於冬季舉辦，讓這個連假來雲嘉南遊玩的遊客又多了一項選擇。

這次特別與三麗鷗合作，以不敗的經典人物Hello Kitty、酷企鵝、蛋黃哥結合雲嘉南濱海特色以及台南400的意象，經過藝術家的巧手成為一件件又萌、又甜、又鹹的鹽雕作品，就在「七股鹽山」展出，今年的鹽雕作品有首次在大鹽山上雕刻的安平古堡，以及最大的台南400古往今來，總共9座的三麗鷗鹽雕作品，再加上七股大鹽山的自然背景，不用出國就能體驗進入雪白國度的氛圍。

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主辦單位雲嘉南濱海風景區管理處還特別推出壽星來就送活動，只要跟Hello Kitty(11/01)、觀光署喔熊組長(12/3) 同月同日出生者，即可獲得「精美鹽鑽」，經過時間累積的鹽鑽，在光的折射之下顆顆晶瑩透亮猶如鑽石，每顆都是獨一無二，象徵新的一年可以大賺、特賺。

另外，還有4座「海廢地景藝術」於七股鹽山旁的「七股遊客中心」展出，來到這裡，不僅可以欣賞夕陽，還可以拍出許多與夕陽相互呼應的特殊景緻，再加上濃濃設計感的水中藝術品-六號小島，都是很適合大家元旦假期安排的療癒之旅。