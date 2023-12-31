直播／雪梨跨年煙火秀登場！100萬狂歡迎接2024　12分鐘炸裂夜空

記者趙蔡州／綜合報導

澳洲第一大城雪梨台灣時間晚上9點正式跨入2023年，今年一樣在全球知名地標雪梨歌劇院舉辦慶祝活動，除了有長達12分鐘的絢麗煙火秀外，表演中也將首次投射由AI生成的視覺動畫。雪梨跨年煙火每年都吸引全球目光，澳洲政府預估會有4.25億人在線上觀看，現場則會湧入超過100萬人一起迎接新年。

▲雪梨今年的跨年煙火秀持續12分鐘。（示意圖／路透社）

根據《澳洲新聞》指出，雪梨歌劇院附近31日0時就開始有人潮聚集，凌晨5點在雪梨港灣佔位的民眾就超過上千人，有些人在雪梨鸚鵡島（Cockatoo Island）露營過夜，甚至有人在禁苑（The Domain）排隊3天，只為了搶到一個絕佳的位置欣賞煙火秀。



雪梨今年的跨年煙火秀會持續12分鐘，主題除了結合澳洲的原住民傳統文化，也將首次投射由AI生成的視覺動畫。雪梨煙火設計團隊福蒂（Fortunato Foti）說，「這次將發射1萬3千枚空中煙火、3萬6千枚地面煙火……，我們近期在各個地點做好了萬全準備，希望讓今年成為至今最棒的一次跨年夜」。

雪梨市長摩爾表示，市府預估今年會有4.25億人在線上觀看，現場會湧入超過100萬人一起迎接新年，主辦單位動員了1千名工作人員及250名志工確保一切順利，「在過去15個月裡，我們的跨年團隊及煙火專家一直在為今晚的活動努力，它預計比以往都更大、更好」。