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女友列「20項戀愛守則」違反就罰錢！　已讀不回、吵架全是地雷

女友列「落落長」20項戀愛規則！飆車開罰6千元　大票網友看傻

▲每對情侶在談戀愛期間的相處模式都各不相同。（示意圖／pexels）

圖文／CTWANT

每對情侶在談戀愛期間的相處模式都各不相同。社交媒體於日前瘋傳，有名馬來西亞的女子列出「落落長」的20項禁令，只要男友沒有遵守就要罰款。消息一出，讓大票網友紛紛哭笑不得。

據《中國報》報導，根據「thereporter」新聞網站轉貼的WhatsApp截圖中，可看到女子列出的20項「條令」中，罰款金額最高的是飆摩托車的1000令吉（約新台幣6677元），而生病不吃藥的罰款金額則最低，為5令吉（新台幣33元）。

其他的罰款項目包括，抽煙要罰98令吉（約新台幣654元）、出門不通知罰38令吉（約新台幣253元）、吵架罰35令吉（約新台幣233元）、已讀不回則要罰30令吉（約新台幣200元）等。

女友列「落落長」20項戀愛規則！飆車開罰6千元　大票網友看傻

▲女子列出「落落長」的20項禁令。（圖／翻攝自「thereporter」新聞網站）

消息一出，讓大票網友哭笑不得，也引起熱議。對此，「thereporter」也在文中強調，男女朋友在談戀愛期間，都不應該制定罰款或限制個人自由，「因此，在指定任何條件以前，與另一半事先商討並獲得對方同意是至關重要的，互相尊重和諒解才算是正常的交往關係。」

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