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買樂透爽中百萬！　澳男嗨翻花光驚覺「代價太大了」

▲▼樂透,彩券,中獎。（圖／達志影像／示意圖）

▲凱姆勒中樂透後，才驚覺代價很大。（示意圖／達志影像）

記者吳美依／綜合報導

澳洲一名70歲老翁買樂透中了6萬澳幣（約新台幣125萬元），原以為終於獲得幸運女神眷顧，事後才得知因此被取消養老金與相關福利。如今，他的獎金已經花光，還需要苦苦等候至少6個月，才有機會恢復津貼資格。

凱姆勒（Frank Kemmler）29日受訪時回憶，發現中獎時感覺非常棒，還立刻打給家人說，「打包行李，我們要去渡假！」當時，他做了正確的事，也就是向澳洲社會福利聯絡中心（Centrelink）通報，未料這筆獎金因為是「按月領取」而被政府視為「收入」，導致養老金取消。

不過，凱姆勒對此毫不知情，直到下一次造訪Centrelink，才得知他已經不符合津貼資格，相關福利也被取消，如今必須原價支付看診及醫療費用，「這太出乎意料，我花了好幾天才意識到自己無緣無故被砍（津貼）。」

When widower and pensioner Frank Kemmler won a $60,000 lotto prize he thought his luck had finally changed for the...

A Current Affair 發佈於 2023年12月29日 星期五

凱姆勒原本想要選擇一次性領完獎金，卻沒有被提供這個選項。他說，早知如此，當初就把獎金贈予女兒，把養老金留給自己領。

凱姆勒1日重新申請養老金資格時，卻被告知可能需要耗時6個月，於是決定受訪警告民眾，如果中了樂透，千萬要小心社福津貼是否受到影響。據《澳洲新聞》報導，相關單位發言人表示，他們想與凱姆勒直接聯繫，「確保他獲得自己有資格獲得的支持。」

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