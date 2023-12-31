曖昧對象家過夜！她見「浴廁一幕」瞬間冷感　28秒幻滅片瘋傳

▲克萊兒在曖昧對象家裡發現一系列保養產品，甚至還有Dyson吹風機。（圖／翻攝TikTok@quesoscorpio，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國一名女子透過交友軟體認識男網友，並且在曖昧之後，首度前往男方家裡過夜，未料竟在浴廁發現一系列高級保養產品，讓她瞬間「愛意全消」，甚至斷言約會對象「要不就是有女友，要不就是同志。」不過，這段影片在TikTok爆紅後，卻也引發兩派論戰。

來自紐約市的克萊兒（Claire）在影片中表示，自己打開約會對象的浴室櫃，竟發現數罐高級護膚產品及香氛蠟燭，總價值估計達到84美元（約新台幣2577元）。

接下來，她拿著手機鏡頭環顧浴室一圈，拍下其他「可疑」物品，包括知名品牌的過濾蓮蓬頭，號稱透過淨化水質淋浴，改善膚質與髮質，甚至還有一支Dyson吹風機，售價高達400美元（約新台幣1.2萬元）。

影片自上周發布迄今已經累計逾1200萬次觀看，一些網友認為這些用品很明顯屬於另一個女人，合理懷疑約會對象正在偷吃，甚至推測克萊兒拜訪的其實是正宮的公寓，「妳必須找個方法讓她知道」、「快逃啊」、「我是同志，而我的浴室甚至沒有這麼棒。」

不過，也有人認為，不論是男子的性向或者感情狀態，都不應該根據幾樣用品就妄下斷論，「有很低的機率是，他曾經有個女朋友，但是搬出去了」、「還是他跟媽媽住？」

部分網友批評，克萊兒任意在別人家中拍片的行為，是「為了流量發布這個（影片），多麼低級的舉動。」不過，雖然她事後仍有發布新的TikTok影片，卻未針對這次事件多做說明，也沒有回應與這名對象的後續發展。