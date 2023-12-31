　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

曖昧對象家過夜！她見「浴廁一幕」瞬間冷感　28秒幻滅片瘋傳

▲▼曖昧對象家過夜！她見「浴廁一幕」瞬間冷感　28秒片讓兩派吵翻。（圖／翻攝TikTok@quesoscorpio）

▲克萊兒在曖昧對象家裡發現一系列保養產品，甚至還有Dyson吹風機。（圖／翻攝TikTok@quesoscorpio，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國一名女子透過交友軟體認識男網友，並且在曖昧之後，首度前往男方家裡過夜，未料竟在浴廁發現一系列高級保養產品，讓她瞬間「愛意全消」，甚至斷言約會對象「要不就是有女友，要不就是同志。」不過，這段影片在TikTok爆紅後，卻也引發兩派論戰。

來自紐約市的克萊兒（Claire）在影片中表示，自己打開約會對象的浴室櫃，竟發現數罐高級護膚產品及香氛蠟燭，總價值估計達到84美元（約新台幣2577元）。

接下來，她拿著手機鏡頭環顧浴室一圈，拍下其他「可疑」物品，包括知名品牌的過濾蓮蓬頭，號稱透過淨化水質淋浴，改善膚質與髮質，甚至還有一支Dyson吹風機，售價高達400美元（約新台幣1.2萬元）。

▲▼曖昧對象家過夜！她見「浴廁一幕」瞬間冷感　28秒片讓兩派吵翻。（圖／翻攝TikTok@quesoscorpio）

影片自上周發布迄今已經累計逾1200萬次觀看，一些網友認為這些用品很明顯屬於另一個女人，合理懷疑約會對象正在偷吃，甚至推測克萊兒拜訪的其實是正宮的公寓，「妳必須找個方法讓她知道」、「快逃啊」、「我是同志，而我的浴室甚至沒有這麼棒。」

不過，也有人認為，不論是男子的性向或者感情狀態，都不應該根據幾樣用品就妄下斷論，「有很低的機率是，他曾經有個女朋友，但是搬出去了」、「還是他跟媽媽住？」

部分網友批評，克萊兒任意在別人家中拍片的行為，是「為了流量發布這個（影片），多麼低級的舉動。」不過，雖然她事後仍有發布新的TikTok影片，卻未針對這次事件多做說明，也沒有回應與這名對象的後續發展。

@quesoscorpio

MY BATHROOM ISNT EVEN THIS NICE

♬ original sound - quesoscorpio
 
ET快訊
快訊／兒童新樂園塞爆！　緊急公告「避免前往」
跨年不怕餓！2大超商開設「行動攤位」
要降溫了！細雨中迎新年「低溫探15度」
重現旗海！侯友宜彰化大造勢逾2萬人湧入
快訊／新竹嚴重車禍　男女2人無生命跡象
跨年必用！　LINE貼圖「9款新年快樂」全部免費

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

買樂透爽中百萬！　澳男嗨翻花光驚覺「代價太大了」

俄判處烏克蘭200多人長期監禁　外長：包括軍政領導層代表

大量泰女受害！陸男為求子赴泰「騙婚」　懷上女兒當場就被拋棄

下體全露！日節目連線澡堂「意外轉播」男湯客裸體　女主播道歉

韓媒：中國為監視台灣大選　要求推遲中日韓領袖會議

曖昧對象家過夜！她見「浴廁一幕」瞬間冷感　28秒幻滅片瘋傳

「臭蟲」恐怖激增！東京、大阪遭入侵　案例創新高

日本多摩川爆箱屍命案！「四肢彎曲」卡行李箱　46歲男窒息死

保險套藏毒塞肛門！大馬「毒驢」夾藏120萬冰毒闖關　一下機秒被捕

金融時報2024全球預測：台灣換總統不會引發中國攻擊、X將破產

苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚

高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

被關進冷凍庫如何自救？　尋找「綠色裝置」用力砸它

彭于晏聽女粉告白「嚇到跌坐」XD　他「我還單身」反撩：為什麼有男友

獅路中熟睡遭同伴「解放頭上」　無感繼續躺...遊客停車搶拍XD

吳慷仁讀唇語「握拳忍氣」無聲吶喊：啊～　和陳澤耀拿雞蛋砸鄧金煌..愛的反轉

10歲開飛機！　澳洲女童挑戰最年輕全電動機駕駛

買樂透爽中百萬！　澳男嗨翻花光驚覺「代價太大了」

俄判處烏克蘭200多人長期監禁　外長：包括軍政領導層代表

大量泰女受害！陸男為求子赴泰「騙婚」　懷上女兒當場就被拋棄

下體全露！日節目連線澡堂「意外轉播」男湯客裸體　女主播道歉

韓媒：中國為監視台灣大選　要求推遲中日韓領袖會議

曖昧對象家過夜！她見「浴廁一幕」瞬間冷感　28秒幻滅片瘋傳

「臭蟲」恐怖激增！東京、大阪遭入侵　案例創新高

日本多摩川爆箱屍命案！「四肢彎曲」卡行李箱　46歲男窒息死

保險套藏毒塞肛門！大馬「毒驢」夾藏120萬冰毒闖關　一下機秒被捕

金融時報2024全球預測：台灣換總統不會引發中國攻擊、X將破產

日本朋友搶買「台灣1伴手禮」塞滿行李箱！網：韓國人也愛

直擊／華莎火辣彩排台北跨年！　鐵粉睡路邊卡位「帶40個暖暖包應戰」

快訊／兒童新樂園塞爆！　緊急公告「避免前往」

買樂透爽中百萬！　澳男嗨翻花光驚覺「代價太大了」

遭網友羞辱！陳珮騏「想到親友會心疼就自責」：我不需無限容忍霸凌

跨年夜國道車潮湧現！國3北上竹山到名間「紫爆」 龜速10多公里

宜蘭「球棒隊」攔車猛砸！賓士鈑金凹陷車窗破裂　2女驚魂送醫

直擊／跨年不怕餓！2大超商開設「行動攤位」　爽吃現烤點心、滷味

俄判處烏克蘭200多人長期監禁　外長：包括軍政領導層代表

快訊／基隆海洋廣場驚傳男子落海　警消出動橡皮艇拉回岸送醫

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

國際熱門新聞

16親戚喝喜酒遇雷擊慘死　滿屋屍體婚禮變葬禮

AV女優最愛陰莖尺寸　大鵰有2缺點

女兒才7月大！新手媽被迫「每天激戰6次」

女遭家暴　警一進屋「3秒連開4槍」擊斃她

日本多摩川爆箱屍命案！46歲男四肢彎曲窒息死

數學家靠自創公式　拿下14次樂透頭獎

全球首撞！一圖對比特斯拉Cybertruck車損　對手車頭全爛

哈佛校友一家3口陳屍「1.5億豪宅」！

曖昧對象家　她見浴室一幕秒冷感

30cm是標配？醫：實際平均尺寸不到一半

陳士駿受美媒訪問　讚台安全便利宜居

Chrome開無痕照樣追蹤　Google被求償1535億

罕病嬰天生無眼！剩半顆腦還能說話、學爬

「臭蟲」恐怖激增！東京、大阪遭入侵　案例創新高

更多熱門

相關新聞

紐約時報廣場「跨年水晶燈」主題曝光

紐約時報廣場「跨年水晶燈」主題曝光

全球知名跨年景點紐約時報廣場（Times Square）今年預計吸引100萬名旅客前往，是2019年疫情後最大規模的一次，而今年的倒數水晶球是以「領結」（Bowtie）為主題，向曾被稱為「中城領結」（Bowtie of Midtown）的時報廣場致敬。

罕病嬰天生無眼！剩半顆腦還能說話、學爬

罕病嬰天生無眼！剩半顆腦還能說話、學爬

遭禁初選　川普最快下周發動法律挑戰

遭禁初選　川普最快下周發動法律挑戰

陸17歲交換生疑遭綁架　父母收到勒索信

陸17歲交換生疑遭綁架　父母收到勒索信

巨浪席捲加州　舊金山恐現9m高浪

巨浪席捲加州　舊金山恐現9m高浪

關鍵字：

北美要聞交友軟體約會偷吃劈腿外遇

讀者迴響

熱門新聞

每天喊「寶貝」的女友竟是黑道大哥　工程師哭了

修法慢！小商人出學費送「乾哥」進名校

「19歲沒學歷」月賺9萬4　工作超拚曝光！全場看呆

「交往3年女友」真面目曝光　工程師貸款百萬崩潰

快訊／恆春汽機車行糾競逐自撞　男重傷不治

挨撞老婦搶救不治！宣傳車肇禍　立委候選人停止競選活動

割頸乾妹嗆告網友　沈富雄：妳有種來找我

新北國中生「帶槍到校」下課射黑板！校方火速沒收　通知家長到校

16親戚喝喜酒遇雷擊慘死　滿屋屍體婚禮變葬禮

女模杜顏嘉截肢！停更2個月現身…左手沒了

少觀所2個月難教化　割頸國中生判刑後送明陽中學

割頸案　學生聯絡簿留心得：有多大的仇恨？

快訊／《蝙蝠俠》男星湯姆威金森猝逝！「家中突斷氣」

15人墾丁大街亂鬥　賓士、機車競逐釀1死

外國實況主找台女一夜情！被爆「曾與性病女無套性交」

更多

最夯影音

更多
苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚

苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚
高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面