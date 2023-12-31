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出國注意！威尼斯宣布6月起「旅行團上限25人」　禁用大聲公

▲▼ 義大利城市威尼斯（Venice）。（圖／CFP）

▲威尼斯自2024年6月起，每個旅行團的人數上限為25人。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

義大利城市威尼斯（Venice）30日宣布最新旅行團限制，依據該市最新聲明，自2024年6月起，每個旅行團的人數上限為25人，禁止使用可能造成混亂與干擾的大聲公，減輕大眾旅遊對威尼斯所帶來的壓力。此前，威尼斯才宣布2024年旅遊旺季收費試行計畫，進入威尼斯的旅客必須事前繳納5歐元費用（約170元台幣）。

美聯社報導，威尼斯最新公布的旅行團客人數上限為25人，這大約是遊覽巴士載客量的一半。威尼斯市政官員裴謝（Elisabetta Pesce）指出，新政策旨在改善威尼斯歷史中心以及遊客眾多的穆拉諾島（Murano）、布拉諾島（Burano）與托爾切洛島（Torcello）之間的團客流動狀況。

▲▼ 義大利城市威尼斯（Venice）。（圖／CFP）

▲威尼斯是世界上遊客人數最多的景點之一。（圖／CFP）

在此之前，威尼斯今年9月也宣布試行「一日遊」收費計畫，也就是在2024年4月至7月期間的29個旅遊高峰日，在每日上午8時30分至下午4時的時段，對造訪威尼斯的旅客收取5歐元的費用，目的在於調節人群、鼓勵更長時間的深度旅遊、提升威尼斯居民的生活品質。

換句話說，到威尼斯享用晚餐的旅客不必支付這筆費用，且若在當地有預訂飯店的旅客也能免付這筆費用。威尼斯市長布魯納羅（Luigi Brugnaro）先前強調，這並非新的旅遊稅、也不是為了增加額外收入，只是鼓勵遊客避開觀光客造訪的高峰期。

威尼斯是世界上遊客人數最多的景點之一，獲聯合國教科文組織列為世界遺產，但因遊客過多對當地生態系統構成威脅，險些被列入「瀕危世界遺產名錄」。

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