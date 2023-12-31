女兒才7月大！新手媽被迫「每天激戰6次」　尪太飢渴她崩潰

▲澳洲一名人妻崩潰表示，丈夫性需求太頻繁，讓她不堪負荷。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

澳洲一名剛生完寶寶的母親每天都忙著照顧新生兒，不論是體力還是心力都極度疲憊，然而她老公卻欲求不滿地要求她每晚「激戰5、6次」，讓她無法負荷。當她試圖協商是否可以降低為每天3次時，卻引起丈夫不滿，男方甚至懷疑自己對老婆已經沒有吸引力，讓這名新手媽媽不堪其擾。

根據《每日星報》報導，該名澳洲女子在臉書的一個育兒社團匿名發表了一篇貼文，而文中指出她丈夫「荒謬」的性需求，讓其他網友震驚不已。女子表示，自己和丈夫在一起多年，並在7個月前生下女兒。

作為新生兒的母親，她每天都心力交瘁地照顧女兒一切生活，但是她的丈夫卻每天要求她至少要激戰5到6回合，讓她苦不堪言。她指出，由於實在太過疲憊，因此她主動與丈夫協調，是否可以改為每天睡3次就好，但是卻引發先生不滿，認為妻子已經不認為他有吸引力，並且強調3次遠遠無法滿足他的性需求。

女子寫道，「老公現在認為我覺得和他做愛沒有興趣，覺得我很無聊。但我只想問一天5、6次真的正常嗎？難道是我錯了嗎？」貼文一出隨即引發熱烈回應，網友不但認為是男方不正常，甚至還直言，「你老公難道是一頭發情的獅子嗎？」

有網友更表示，男方的性需求對任何人而言都太過荒謬了，更遑論對方是一名新手媽媽，甚至狠酸，「你老公不用工作嗎？沒有個人愛好嗎？」