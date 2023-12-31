遭2州禁止初選　紐時：川普最快下周二「發動法律挑戰」

▲外界預期，川普將對「被禁止初選」提出法律挑戰。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國前總統川普（Donald Trump）相繼被科羅拉多與緬因州禁止參加州內初選，如今《紐約時報》爆料，他最快可能在周二、也就是1月2日對此提出法律挑戰。

科羅拉多州最高法院表示，依據美國憲法第14修正案第3款「叛亂條款」，川普的行為助長了導致5人死亡的2021年1月6日國會暴動，因此不符合競選總統資格。緬因州州務卿也依據相同理由宣布這項決定。

目前2州決定都被擱置，但科州共和黨人已經要求美國最高法院審理這項裁定。川普預期也會重複提出相同請求，並且宣稱將對緬因州的決定提出上訴。

美國最高法院面臨越來越大的壓力，要定奪川普是否應該因為國會暴動案，在憲法上被排除競選總統資格。這項預期很快來臨的法律挑戰核心，將是「各州是否有權解釋本州憲法之外的憲法問題」。

《紐約時報》報導，川普私下告訴人們，他認為最高法院將否決2州的決定。不過，最高法院一直對於涉入川普官司一事保持警惕，而且川普其實也會擔心，占多數的保守派大法官會因為顧慮「被認為政治化」，最終做出不利自己的判決。

美國憲法第14修正案第3款禁止任何曾宣示維護憲法，後來卻從事違憲叛亂行為者進入國會、軍隊、聯邦及州政府。《衛報》指出，美國最高法院的保守派法官贊同原典主義（originalism），也就是認為憲法及修正案的意義應以「通過時」的理解為基礎，另一些法官則更傾向對原始措辭的精神進行當代應用。

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