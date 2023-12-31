罕病女嬰天生無眼！「剩半顆腦」還能說話、學爬　母感動：是奇蹟

▲美國女童卡特一出生就被確診患上無眼症等多個罕見疾病。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

美國女童卡特（Harlym Carter）一出生，就被確診患有罕見疾病無眼症、後鼻孔閉鎖、半乳糖血症、腦袋發育不全等罕見疾病，而必須在一歲大的時候接受腦部手術。不過幸運的是，儘管面臨眾多健康挑戰，卡特最後還是克服了醫生最初的預測，展現出驚人的進步，讓家人和醫護人員震驚不已。

據《紐約郵報》報導，19歲的阿萊安娜（Allyanna Carter）在2022年11月發現自己懷孕後，就一直按規定接受產檢，期間沒有出現任何併發症，第20周的常規掃描也顯示女兒「非常健康」，因此她一直沒有考慮過孩子出生後身體出現異常的問題。

然而，卡特在7月22日出生後，醫師就發現，這個小女孩的眼睛睜不開，甚至可能沒有眼睛，於是醫師立即為她進行電腦斷層掃描（CT），最後證實卡特患上了罕見的「無眼症」（anophthalmia），並伴隨著後鼻孔閉鎖（鼻道被骨頭或組織堵塞），以及半乳糖血症（無法將乳糖轉化為葡萄糖）。

▲卡特今年還接受了腦部手術，但她現在的恢復狀況良好。（圖／翻攝自Facebook）

由於卡特出生隔天就出現了癲癇症狀，加上後來又多次癲癇發作，醫生尋跡追蹤發現她的左腦發育不全，於是在今年8月為卡特進行大腦半球切除手術，將左腦與右腦分離。這次的手術為卡特帶來了永久後遺症，她的右側身體將出現永久性肌肉無力的症狀。

阿萊安娜透露，她曾一度自責女兒的病情是不是與她有關，但醫生卻告訴她，醫界還沒有明確原因可以解釋為什麼卡特一出生就患有這麼多疾病，「我們只能將肇因歸咎於基因」。

令人慶幸的是，儘管醫師最初預測卡特可能永遠無法說話、行走，並失去右側身體的功能，但她的狀況卻出乎意料地好，不僅可以爬行、坐直、抬頭、咿呀學語，還能用瓶子喝水，甚至模仿大人的一些動作，顯示她的大腦活動超出了醫師的預期。

阿萊安娜表示，卡特的進展就像是奇蹟一樣，「她是一個很快樂、樂觀面對生活、熱愛她身邊每一個人的女孩」。阿萊安娜也希望能在卡特夠大時，讓她進入主流學校學習。