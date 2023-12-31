30cm是標配？醫秀數據：實際平均尺寸「不到一半」　性福重要關鍵曝

▲英國醫師考德指出，陰莖的實際平均尺寸比人們以為的還要短。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

英國家醫科醫師考德（Jen Caudle）最近在TikTok分享性教育影片，澄清人們普遍對男性陰莖尺寸的誤解，提醒人們打破對「正常」尺寸的迷思，還公開了陰莖的實際平均尺寸。

據《鏡報》報導，考德指出，在網路與電視的不實宣傳影響下，社會存在著對陰莖尺寸的不實期望，讓不少人誤會陰莖的平均尺寸比實際還要大，也讓人們誤以為自己應該擁有「更大」、「更好」的身體。

考德舉以數據表示，一般而言，男性鬆弛的陰莖平均尺寸為3.6英寸（約9.15公分），而勃起的陰莖平均尺寸則為5.17英寸（約13公分），「明顯可見，這數字比人們想像的還要短，因此人們應該擺脫必須擁有大GG的社會壓力，並保持自己的真實樣貌」。

為了進一步支持她的論點，考德也舉以倫敦大學的一項研究加以佐證。該研究在測量了103名不同年齡段的男性後，發現男性陰莖的平均尺寸為5.1英寸。同時，研究也澄清了一個普遍的誤解，即陰莖尺寸和鞋碼大小之間並不存在相關性。

考德強調，「陰莖的尺寸對性生活而言一點也不重要，因為陰莖的大小並不一定決定伴侶之間的快感，而人們是否能自我接受才是更重要的。」