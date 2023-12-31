紐約時報廣場「跨年水晶燈」主題曝光！　估百萬人湧入狂歡

▲2024年的倒數水晶球是以「領結」（Bowtie）為主題。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

全球知名跨年景點紐約時報廣場（Times Square）今年預計吸引100萬名旅客前往，是2019年疫情後最大規模的一次，而今年的倒數水晶球是以「領結」（Bowtie）為主題，向曾被稱為「中城領結」（Bowtie of Midtown）的時報廣場致敬。

綜合外媒報導，紐約時報廣場在今年累積超過1億名遊客，儘管比疫情前降低15％，但重頭戲新年倒數仍預計吸引100萬人前往，是2019年以來規模最大的一次，另外預估會有10億人同步進行線上收看。

▲2024年的倒數水晶球是以「領結」（Bowtie）為主題。（圖／達志影像／美聯社）



今年的倒數水晶球是由楓丹白露拉斯維加斯（Fontainebleau Las Vegas）和主辦方合作設計，直徑12英尺（約3.7公尺）、重達6噸的水晶球將由2600多片水晶面板組成，並以「領結」為主題，向曾被稱為「中城領結」的時報廣場致敬。

此外，這次「美中友好協會」（Sino-American Friendship Association）合作帶來「五糧和諧慶新年」（Cheers to 2024 with Wuliang Harmony）表演活動，將傳統和現代舞蹈元素融合，慶祝龍年到來。

最後倒數時將由2023年全美女子足球聯賽冠軍球隊「紐澤西/紐約哥譚足球俱樂部」（NY/NJ Gotham FC）的球員克莉葛（Ali Krieger）、奧哈拉（Kelley O'Hara）、珀斯（Midge Purce）與紐約市長亞當斯（Eric Adams）一起按下按鈕讓水晶球降落。