跨年計畫毀了！歐洲之星「隧道淹水」全面停駛　上千旅客受困車站

▲歐洲之星因隧道淹水停駛，上千位旅客受困倫敦聖潘克拉斯車站（St. Pancras Station）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

連接英國與歐洲大陸的高速列車「歐洲之星」（Eurostar）因洪水淹沒鐵路隧道，取消30日所有往返班次，造成上千人的跨年計畫泡湯，歐洲之尚未確認31日的班次是否會恢復行駛。

根據BBC、CNN報導，由於英國南部肯特郡（Kent）艾貝斯費特車站（Ebbsfleet International）附近的數條隧道被洪水淹入，導致歐洲之星取消30日所有班次，包含從英國倫敦往返法國巴黎、比利時布魯塞爾和荷蘭阿姆斯特丹，導致上千名乘客的跨年計畫全數泡湯，除了必須重新安排行程外，還需要面臨高昂的新年住宿費用。

Water floods tunnel as Eurostar trains cancelled pic.twitter.com/POaJikRP4X — The Independent (@Independent) December 30, 2023

英國最大自來水公司泰晤士水務（Thames Water）表示，很可能是「消防控制系統」故障導致了淹水，並非水務公司的管道出問題。負責營運這條鐵路的HS1公司表示，目前工程師已徹夜工作排除廢水，但積水的量非常大，可能需要花費不少時間。

歐洲之尚未確認31日的班次是否會恢復行駛，但承諾會獲得全額退費或換票，這也讓上千名受困車站的乘客憤怒不已。

乘客唐斯（Curt Downs）一家三口受困巴黎北站，他說歐洲之星的員工完全不知如何處理，目前從巴黎出發的飛機航班與渡輪都已售罄，最後花了2個小時、450英鎊（約台幣1.8萬元）才找到飛往英國曼徹斯特的最後幾個機票空位，儘管這距離他們原訂要去的地方開車要5小時。

近日英格蘭部分地區遭到大雨襲擊，當局還針對英格蘭南部發布了強陣風「黃色警告」，可能會造成短暫停電或淹水。

事實上，這次的停駛事件是歐洲之星乘客在這個聖誕節與新年假期面臨的第2起重大狀況；法國工人12月21日無預警發動罷工，多達數千人的旅行計畫因此受到阻礙。