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烏克蘭轟俄邊境城市！　貝爾哥羅德增至14死108傷

▲烏克蘭轟炸俄國西部邊境城市貝爾哥羅德。（圖／路透）

▲烏克蘭轟炸俄國西部邊境城市貝爾哥羅德。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯駐聯合國代表團宣布，聯合國安全理事會今天將應俄方要求召開會議，以討論烏克蘭對俄國西部邊境城市貝爾哥羅德（Belgorod）發動的致命攻擊。

俄國代表團在社群媒體發文稱，「今天…紐約時間下午4時（格林威治標準時間21時），應俄羅斯要求，聯合國安理會將就貝爾哥羅德攻擊事件召開會議。」

此外，3名不願透露姓名的安理會成員國代表也向法新社證實了這場會議。

俄羅斯指控烏克蘭利用飛彈和火箭攻擊貝爾哥羅德市，造成至少14人死亡。莫斯科還警告，這次攻擊必然會「招致懲罰」。

俄羅斯緊急事務部（Emergencies Ministry）稍早表示，「根據最新資訊，貝爾哥羅德有12名成年人和2名孩童喪命，另有108人受傷，其中包括15名孩童。」

貝爾哥羅德距離烏克蘭邊境約30公里。莫斯科過去也曾多次宣稱基輔軍隊對當地進行「無差別砲轟」。

社群媒體上未經證實的影片顯示，貝爾哥羅德的主要街道上碎片四散，被燒毀的汽車冒出滾滾濃煙；另一則行車記錄器影片還可聽到巨大爆炸聲。

根據俄方說法，本次攻擊行動使用了2枚「赤楊樹」（Vilkha）飛彈，以及捷克製造的火箭。

法新社稱，這是莫斯科2022年2月全面入侵烏國以來，針對俄國領土最致命的攻擊事件之一。

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