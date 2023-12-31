不受肢障影響　葉珍璋獲10年績優長照人員貢獻獎

▲嘉義縣政府表揚97位績優長照服務人員 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府舉辦績優長照人員暨長照據點表揚活動，共有97位績優服務人員受到表揚，由嘉義縣長翁章梁頒發166個獎座給受獎者及績優長照單位，立法委員吳玉琴也一同出席，肯定長照服務人員、家庭照顧者及長照單位的付出，讓嘉義縣長輩獲得優質的照顧。

嘉義縣社會局表示，本次獎項分為20年、10年、5年服務貢獻獎。所有績優人員中僅有一位後勤服務人員獲獎，為安道社會福利慈善事業基金會的長照交通車司機葉珍璋獲10年貢獻獎，儘管葉珍璋肢體行動不便，仍積極穿梭在村里，為失能長者提供交通支援，讓每位服務對象都感受到愛與溫暖。

除了葉珍璋外，另有三位志工受到特別表揚。李文博自2010年起擔任嘉基送餐志工，總是不畏風雨出勤，確保餐食送達個案手中；李偉智在2017年成為送餐志工，每當有志工請假時，李偉智總是挺身支援，展現責任心與團隊精神；楊春櫻長期關懷阿里山部落長輩，2014年加入嘉基志工，協助偏鄉部落送餐服務，讓長輩每天都能吃到熱騰騰的飯菜。

翁章梁說，嘉義縣許多鄉親都面臨長照需求，平時他們仰賴各服務機構與第一線的照顧服務員的支持，這讓政府的長照政策能夠走入社區。未來長照服務勢必繼續擴大，政府將與各單位保持密切合作，共同思考如何使長照產業更完善，也感謝所有服務人員多年來的辛勤付出，讓社會更加美好。

吳玉琴指出，蔡英文總統非常關心長照領域，105年時台灣長照預算僅50億，今年已達到600多億，明年更提升為800多億，不僅提升長照服務品質，也讓長照人員薪資逐步到位，更創造許多長照領域的工作機會，感謝眾人的付出，讓長輩與身障朋友都能過上更好的生活。