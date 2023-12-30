恐怖入職儀式！新人被霸凌「屁股塞蘿蔔」　米其林主廚圍觀全程慘了

▲米其林一星主廚拉若因為霸凌新人而傳出離職的消息。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

網上最近流出一段影片，顯示法國比亞希茲（Biarritz）著名的宮殿飯店（Hôtel du Palais）有一名新進廚房助手被裸體綁在椅子數小時後，遭受了無盡的羞辱和霸凌。在檢方介入調查後，飯店傳出了一名米其林主廚離職的消息。

據法新社報導，米其林一星主廚拉若（Aurelien Largeau）是法國宮殿飯店的著名主廚，他同時也負責該飯店的同名餐廳「拉若的餐桌」（La Table d'Aurélien Largeau）。然而，他上周卻突然傳出閃電辭職的消息，而飯店方面則表示，這與後廚一起「令人不安的事件」有關。

事實上，最近網上流出一段影片，顯示「拉若的餐桌」後廚有著特別的「入職儀式」。從現場畫面可見，一名新進廚房助手被裸體綁在椅子上數小時，而他的嘴裡則含著一個蘋果，屁股也被塞了一根胡蘿蔔。事發當時，所有廚師，包括拉若在內，都圍在了新進人員的身旁圍觀。

▲法國宮殿飯店表示已對此事展開調查並做出適當決定。（圖／翻攝自Facebook）

雖然這段影片目前已被刪除，但當地媒體《西南日報》指出，這起「羞辱性」事件發生之時，「拉若主廚也在現場，而且相關儀式也是在他授權下所進行」，而凱悅飯店的發言人坦言，管理層已知曉這起「令人不安的事件」，「這不是凱悅飯店的價值觀。我們已展開調查，並做出了適當的決定」。

報導稱，法國法律明訂禁止欺侮，但法國餐廳的後廚仍不時傳出欺負新人的事情，業界甚至還有傳言指出，這被認為是對新進員工能否應對工作壓力的考驗。

隨著高級餐廳的不當行為和霸凌現象越來越多，近年有許多專業廚師紛紛發起了反對廚房暴力的運動，其中一項名為「別碰我的廚房手」，另一項則是「尊重你的廚房」。不過，拉若向法國藍色電台指出，這些指控「是誹謗且並非事實」，而他也強烈否認這些指控。