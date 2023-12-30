　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

恐怖入職儀式！新人被霸凌「屁股塞蘿蔔」　米其林主廚圍觀全程慘了

▲▼米其林一星主廚拉若（Aurelien Largeau）被爆因霸凌新人離職。（圖／翻攝自X）

▲米其林一星主廚拉若因為霸凌新人而傳出離職的消息。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

網上最近流出一段影片，顯示法國比亞希茲（Biarritz）著名的宮殿飯店（Hôtel du Palais）有一名新進廚房助手被裸體綁在椅子數小時後，遭受了無盡的羞辱和霸凌。在檢方介入調查後，飯店傳出了一名米其林主廚離職的消息。

據法新社報導，米其林一星主廚拉若（Aurelien Largeau）是法國宮殿飯店的著名主廚，他同時也負責該飯店的同名餐廳「拉若的餐桌」（La Table d'Aurélien Largeau）。然而，他上周卻突然傳出閃電辭職的消息，而飯店方面則表示，這與後廚一起「令人不安的事件」有關。

事實上，最近網上流出一段影片，顯示「拉若的餐桌」後廚有著特別的「入職儀式」。從現場畫面可見，一名新進廚房助手被裸體綁在椅子上數小時，而他的嘴裡則含著一個蘋果，屁股也被塞了一根胡蘿蔔。事發當時，所有廚師，包括拉若在內，都圍在了新進人員的身旁圍觀。

▲▼法國宮殿飯店（Hôtel du Palais）。（圖／翻攝自Facebook）

▲法國宮殿飯店表示已對此事展開調查並做出適當決定。（圖／翻攝自Facebook）

雖然這段影片目前已被刪除，但當地媒體《西南日報》指出，這起「羞辱性」事件發生之時，「拉若主廚也在現場，而且相關儀式也是在他授權下所進行」，而凱悅飯店的發言人坦言，管理層已知曉這起「令人不安的事件」，「這不是凱悅飯店的價值觀。我們已展開調查，並做出了適當的決定」。

報導稱，法國法律明訂禁止欺侮，但法國餐廳的後廚仍不時傳出欺負新人的事情，業界甚至還有傳言指出，這被認為是對新進員工能否應對工作壓力的考驗。

隨著高級餐廳的不當行為和霸凌現象越來越多，近年有許多專業廚師紛紛發起了反對廚房暴力的運動，其中一項名為「別碰我的廚房手」，另一項則是「尊重你的廚房」。不過，拉若向法國藍色電台指出，這些指控「是誹謗且並非事實」，而他也強烈否認這些指控。

ET快訊
醫示警：沒定期洗牙「中風風險增6成」
割頸乾妹嗆告網友「找全部哥哥出庭」！沈富雄：妳有種來找我
女三寶切西瓜「撞翻2國小童」推給A柱！　Cheap再開砲
3台劇超狂！　衝豆瓣2023「華語劇10大排行」
面交全台唯一「千萬名錶」　他強壓店員開搶
獨／拿博恩5萬外送員找到了　女兒凌晨證實「我媽沒過世」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普遭2州禁初選　美媒研判大法官斷案方向

台海情勢緊張！　YouTube陳士駿仍「定居台灣」：安全便利宜居

恐怖入職儀式！新人被霸凌「屁股塞蘿蔔」　米其林主廚圍觀全程慘了

愛吃生魚注意！男內視鏡檢查驚見「5條蠕蟲狂游」　恐致肝膽病變

美27歲女遭家暴　警一進屋「3秒連開4槍」擊斃她！9歲女目睹全程

台男遊泰遭撞「醫院拒收」丟命！　醫護出面爆料竟收死亡威脅

控以色列實施種族滅絕！南非向國際法院提告　要以軍立即停火

垃圾子車傾倒！10歲女童翻找食物「被活埋」　重壓致死無人理

婚禮儀式太多！印度新娘結婚「結到睡著」　新郎1舉動暖翻網

BBC曝「台灣信徒」被夾在兩岸政治之間　北京樂見寺廟團體訪中

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

張娜拉甜曝先告白「小6歲老公」　42歲娃娃臉：跟歲月正面相撞XD

20歲男大生冒充調查官！　返母校演講...講太爛破功

李善均出殯...田慧振捂臉痛哭　「約50位影星哀戚送別」頻拭淚

新北地院要求下架肉搜照 司法院不知情｜20231229 ET午間新聞

校外警察、89聚集 學生：做錯的不是我們｜20231229 ET午間新聞

小貓跳躍醞釀老半天...　瞬間跌落把歐告嚇醒XD

IU初訪HYBE嚇壞「資本的力量？」XD　被SUGA「狂翻舊帳」笑：能講到40歲

桃園某購物中心火警！網傳手扶梯火舌狂竄　如「暖爐」燃燒畫面曝

稱吳思瑤「50歲絕子絕孫」楊志良：我說的是事實

川普遭2州禁初選　美媒研判大法官斷案方向

台海情勢緊張！　YouTube陳士駿仍「定居台灣」：安全便利宜居

恐怖入職儀式！新人被霸凌「屁股塞蘿蔔」　米其林主廚圍觀全程慘了

愛吃生魚注意！男內視鏡檢查驚見「5條蠕蟲狂游」　恐致肝膽病變

美27歲女遭家暴　警一進屋「3秒連開4槍」擊斃她！9歲女目睹全程

台男遊泰遭撞「醫院拒收」丟命！　醫護出面爆料竟收死亡威脅

控以色列實施種族滅絕！南非向國際法院提告　要以軍立即停火

垃圾子車傾倒！10歲女童翻找食物「被活埋」　重壓致死無人理

婚禮儀式太多！印度新娘結婚「結到睡著」　新郎1舉動暖翻網

BBC曝「台灣信徒」被夾在兩岸政治之間　北京樂見寺廟團體訪中

直擊／看到人氣韓團顏值太高　黃偉哲自動閃開：市長不敢站在旁邊

蔡英文三度南下站台莊競程、江肇國　喊話「台中贏、國會過半」

割頸乾妹嗆告網友「找全部哥哥出庭」！沈富雄：妳有種來找我

快訊／攻城獅鐵三角合砍68分咬傷國王　豪取5連勝為2023收尾

女三寶切西瓜「撞翻2國小童」推給A柱！Cheap再開砲：真的別唬爛

直擊／卡莉怪妞結婚了！新婚9個月人在台南　老公炙熱眼神台下狂拍

日韓偶像明星台南跨年演出 黃偉哲招待台南美食致贈伴手禮

幕後／早料到賴清德攻「居住正義」新竹農地　柯文哲「辯論秘籍」曝光

梅艷芳逝世20周年　蘇永康回憶最後一面：很長一段時間不敢聽妳歌

新北議會前54黑衣人聚集　偵查隊長到場2小時協助喬債

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

國際熱門新聞

少年裝炸彈「30秒引爆」當場炸斷手腳慘死

15歲少女和男友開房　爸爸一看氣炸

首位千億美元女富豪誕生！萊雅集團繼承人寫紀錄

玩手遊什麼都不怕！男童割禮不哭鬧

捐精男真槍上陣生180孩　嘆無法脫單

俄開戰來最大規模攻擊　烏18死逾130傷

別拍機票打卡　專家曝登機證常見2大錯誤

美媒：風向改變　台灣總統候選人都不親中

孫想去迪士尼玩！阿公砸30萬買「Disney+」糗了

台男遭泰醫院拒收亡　他出面爆料收死亡威脅

Chrome開無痕照樣追蹤　Google被求償1535億

垃圾堆中找食物！10歲女童被傾倒子車壓死

女帶6寶與男友寄生娘家　媽爆氣趕走

李善均疑染毒輕生亡　韓警發文：不會同情！

更多熱門

相關新聞

國三生割頸案爆眾怒！1／14將發動《少年法》下修連署

國三生割頸案爆眾怒！1／14將發動《少年法》下修連署

國三生割頸案震驚全台，層出不窮的校園霸凌、暴力問題及兒少法相關規定，也引起高度關注。就有網友在Dcard發文，表示將於總統大選隔天（1月14日）展開《少年事件處理法》下修的連署，同時也不排除發動遊行。

躲飛機起落架偷渡　男撐過零下50℃存活

躲飛機起落架偷渡　男撐過零下50℃存活

少事法淪為犯罪自助餐？

少事法淪為犯罪自助餐？

主廚霸凌　助手遭扒光綁椅嘴塞蘋果

主廚霸凌　助手遭扒光綁椅嘴塞蘋果

孩子遇霸凌「暴制暴」？專家搖頭：別總教反擊

孩子遇霸凌「暴制暴」？專家搖頭：別總教反擊

關鍵字：

法國米其林Hôtel du Palais霸凌

讀者迴響

熱門新聞

快訊／博恩「被認定是壞人」崩潰了：怎面對這世界！

運將撿屍爛醉正妹　拉下內褲驚見「多一根」

小商人證實「小鬼非屬任何社團」：保他的就處理

國三乾兄妹惡行早就被寫進書中！

拿博恩5萬外送員找到了　女兒：我媽沒過世

即／非開放時間到池塘釣魚！苗栗父子溺水雙雙不治

貴婦包養紅牌男模　性愛契約「1周5次」

林采緹跑趴穿超辣！

割頸「乾哥」1日3餐菜單曝光　網看傻：吃得比我好

2024元旦迎天赦日！趨吉避凶法一次看

女狼師4度性侵國中小男友　辦公室成砲房…下場超慘

富邦悍將也換總教練　陳金鋒接棒

桃園女淫師性侵小六男童　教育局：終身不得聘任

「4生肖」2024犯太歲！命理師曝做錯1細節會衰整年

博恩挨轟造假發聲反擊了：是我被騙！

更多

最夯影音

更多
2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人
張娜拉甜曝先告白「小6歲老公」　42歲娃娃臉：跟歲月正面相撞XD

張娜拉甜曝先告白「小6歲老公」　42歲娃娃臉：跟歲月正面相撞XD

20歲男大生冒充調查官！　返母校演講...講太爛破功

20歲男大生冒充調查官！　返母校演講...講太爛破功

李善均出殯...田慧振捂臉痛哭　「約50位影星哀戚送別」頻拭淚

李善均出殯...田慧振捂臉痛哭　「約50位影星哀戚送別」頻拭淚

新北地院要求下架肉搜照 司法院不知情｜20231229 ET午間新聞

新北地院要求下架肉搜照 司法院不知情｜20231229 ET午間新聞

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面