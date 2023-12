垃圾子車傾倒！10歲女童翻找食物「被活埋」　重壓致死無人理

▲葉門一名10歲女童在垃圾堆翻找食物時,意外被垃圾子車和垃圾壓死,反映了當地惡劣的生活環境。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

社群平台X最近流出一段影片,顯示葉門有一名小女孩在垃圾堆尋找食物時,意外將垃圾子車弄倒,導致小女孩被成堆的垃圾和垃圾子車當場壓死。

綜合當地媒體報導,這起悲劇發生於12月26日下午。就在西方小孩開心地打開聖誕禮物之時,葉門一名10歲女童因為家庭極度貧困,而被迫到家中附近的垃圾子車翻找食物果腹。

She died during looking 4 food Leftovers in garbage & collecting water bottles. There is currently no one in the entire Earth who is in a worse condition than the people of #Yemen.#Yemen's humanitarian situation remains extremely difficult.

people needs in Yemen food, water,etc pic.twitter.com/3lnrvQ7Rhv