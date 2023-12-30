赴韓注意！首爾全域發布「大雪注意報」　部分地區積雪達7.5公分

▲ 首爾大雪紛飛。（圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

新年前最後一個周末，南韓以首都圈及江原道為中心的地區紛紛降下大雪，其餘地區也出現降雨及降雪情形。氣象廳30日上午向首爾全域發布大雪警報，部分地區積雪已達7.5公分，呼籲行人及駕駛注意安全。

綜合《韓聯社》，南韓氣象廳於當地30日上午9時針對首爾東北、西南、西北地區發布「大雪注意報」，接著於11時將東南地區列入範圍，對首爾全域發布警報。「大雪注意報」代表未來24小時內積雪預估將達5公分以上，駕駛及行人都須多加小心。

截至當地下午1時，首爾中部及東部累積降雪量已達7.5公分。首爾市當局已於29日深夜11時啟動除雪緊急作業第一階段，動員4689名人力及1218台設備進行除雪。

▲ 德壽宮外的街道上，民眾撐傘擋雪。（圖／CFP）

除首爾以外，包括仁川及京畿道光明市、富川市、議政府市等首都圈部分地區大雪注意報已經生效，京畿道東部及忠清南道等地則會出現低於0.1毫米的降雨或低於0.1公分的降雪。

24小時過後，南韓全境大部分地區雨雪將進一步增強，中部內陸氣溫較低的地區降雪將快速累積，有些地區也將出現路面結冰情形。

至於31日跨年夜，江原道東海（日本海）海岸將出現強降雪，可能發布「大雪特報」，部分地區可能因積雪導致車輛受困，民眾出門前應注意交通狀況，若開車出門務必準備相關裝備並減速慢行，登山客等也應特別留意，避免發生意外。