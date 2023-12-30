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美14歲少年持「多種武器」殘殺父母　11歲妹遭襲重傷

▲▼封鎖線,案發現場,犯罪現場。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲加州一名年僅14歲的少年在家中涉嫌使用「多種武器」殺死父母。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張方瑀／綜合報導

美國加州發生一起人倫慘案，有一名年僅14歲的少年在家中涉嫌使用「多種武器」殺死父母後，還襲擊了年僅11歲的妹妹，導致妹妹身受重傷，目前仍未脫離險境。警方指出，案發後少年自行撥打電話報警，還謊稱是遭到搶匪闖入，但隨即就被發現供詞不一，少年也將面臨兩項謀殺和一項謀殺未遂指控。

根據ABC報導，加州佛雷斯諾郡（Fresno County）警方27日接獲報案，有一名14歲少年撥打911表示，有歹徒闖入他的家，襲擊了他的父母後開著貨車逃走。警方抵達現場後發現，兩名37歲的父母已經死亡，還有一名11歲的女童身受重傷，緊急送往醫院後仍未脫離險境。

警長札諾尼（John Zanoni）表示，起初報案少年表示家裡遭歹徒闖入，但調查後發現他的說詞前後不一，最後確定是少年持「多種武器」攻擊父母致死，而當時還有一名7歲的弟弟在家，但沒有遭遇攻擊。

札諾尼在記者會中指出，由於犯案者尚未成年，所以不會公開姓名與長相，現在少年已經被送往少管所關押，將面臨兩項謀殺和一項謀殺未遂指控，目前尚未確認少年的犯案動機，警方同時在與少年的學校了解狀況，呼籲家長應多關注孩童狀況，避免人倫悲劇發生。

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